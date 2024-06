Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Adoption du programme d'actions du Gouvernement Suminwa

Les députés nationaux ont adopté, mercredi 12 juin, le programme du Gouvernement Suminwa, chiffré à 92 milliards USD et s'étend sur les 5 prochaines années.

Avec cette dotation, les représentants du peuple, ont investi cette équipe gouvernementale, après 8 heure de débat général et la réplique de la Première Ministre Judith Suminwa.

Débuté à 17 heure, le débat sur ce programme s'est étendu au-delà de minuit.

Sur 405 élus présents à l'hémicycle, 397 ont voté pour l'investiture du gouvernement et 8 autres se sont abstenus.

D'après la Première ministre, ce programme est structuré en 6 piliers et 52 axes stratégiques. Ces six piliers sont : la création d'emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, la pacification du pays, la construction d'une économie plus diversifiée et plus compétitive.