Angola: Le Parlement angolais met en relief les vertus de França Van-Dúnem

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné les vertus et les valeurs du nationaliste et ancien Premier ministre França Van-Dúnem, décédée mercredi à Lisbonne (Portugal) des suites d'une maladie à l'âge de 89 ans.

Dans une lettre de condoléances à laquelle l'ANGOP a eu accès, Carolina Cerqueira a souligné que França Van-Dúnem, premier président de l'Assemblée nationale multipartite, a toujours défendu la réconciliation nationale, l'égalité, la justice et le développement.

"C'est avec une profonde tristesse et consternation que l'Assemblée nationale a reçu la nouvelle peu réjouissante du décès de l'ancien député et professeur França Dias Van-Dúnem, défenseur intrépide de la liberté et des idéaux les plus nobles des Angolais", lit-on dans ce document.

Le communiqué indique également que França Van-Dúnem s'est engagé dès son plus jeune âge dans la lutte pour l'indépendance nationale, la liberté et l'émancipation politique du peuple angolais, ayant contribué à la consolidation de l'État angolais.

La note précise que cela s'est traduit par les nombreuses fonctions qu'il a occupées au niveau de l'État et du Gouvernement, au sein de l'académie et au niveau international.

"Au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom propre, je tiens à présenter à la famille, aux amis et aux collègues du défunt notre profonde sympathie et nos condoléances", souligne le message.

Parmi les plus hautes fonctions qu'il a occupées, on peut citer celle de premier président de l'Assemblée nationale, mise en place après les premières élections multipartites de 1992.

Il a également été Premier ministre de la République d'Angola, poste qu'il a occupé à deux reprises (91-92) et (96-99), ministre de la justice, ministre du Plan, vice-ministre des Relations extérieures, premier vice-président du Parlement panafricain, ambassadeur et conférencier.