Afrique de l'Ouest: UNFPA et KOICA renforcent la santé sexuelle et reproductive au Tchad avec un don d'équipements médicaux d'une valeur de 245 000 USD

communiqué de presse

Dans le cadre de son engagement continu envers la santé sexuelle et reproductive, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), avec le soutien financier de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), a organisé une cérémonie de remise d'équipements médicaux d'une valeur de 245 000 USD à la délégation provinciale de santé du Logone Oriental. Cette cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Logone Oriental Monsieur TOKE DADI et la directrice adjointe de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

La mortalité maternelle et néonatale continue d'ébranler les droits des filles et des femmes. Cette initiative du projet « Renforcement de la résilience et transformation de la vie des femmes et des jeunes dans les provinces humanitaires à haut risque de conflit au Tchad », s'inscrit en droite ligne des efforts déployés par le Gouvernement, l'UNFPA et la KOICA pour améliorer la santé maternelle et infantile et contribuer à l'atteinte des Objectifs de développement durable.

UNFPA et KOICA plus engagés pour sauver et améliorer les conditions de vie de filles et des femmes

L'assistant représentant de l'UNFPA Tchad Monsieur GASSI Simabry Mathieu, a affirmé que l'engagement de l'UNFPA en faveur de la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre la violence basée sur le genre est plus que jamais essentiel. Pour lui, ces équipements et kits médicaux garantiront des services holistiques de qualité aux femmes et aux filles, y compris les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre.

Présente à la cérémonie Mme Juhee Seo, directrice adjointe de KOICA, a déclaré : « KOICA, en tant que partenaire de l'UNFPA, se réjouit de soutenir cette remise des équipements médicaux destinés aux 10 établissements de santé dans la province du Logone Oriental afin de fournir des soins plus intégrés et holistiques aux filles et aux femmes notamment des soins en santé sexuelle et reproductive ». « Le succès de toutes les activités du projet KOICA dans la zone dépend de la collaboration et l'implication active de toutes les partie-prenantes et cela peut motiver la mobilisation des autres ressources de la république coréenne », a-t-elle ajouté.

Le gouverneur de la province du Logone Oriental plaide pour plus d'appui de l'UNFPA et KOICA dans sa province

Le gouverneur de la province du Logone Oriental TOKE DADI a, à cette occasion exprimé sa profonde gratitude à l'UNFPA et la KOICA pour leur générosité et leur soutien en faveur la santé et le bien-être des communautés locales tout en plaidant pour l'appui continu et son élargissement dans toute sa province car le besoin est immense.

Selon lui, ces équipements médicaux ne sont pas seulement des outils, ils sont le symbole de l'engagement de UNFPA et KOICA à améliorer la santé de la communauté. « Considérant les énormes progrès réalisés au cours des trois dernières années dans la province Logone Oriental grâce à la collaboration avec UNFPA et le soutien financier de KOICA, nous pouvons dire que nos communautés peuvent facilement accéder aux services intégrés de santé sexuelle reproductive même dans les situations d'urgence.

Ces équipements médicaux vont vous permettre de soutenir et de fournir des services de qualité à nos communautés afin d'améliorer leur vie, en particulier pour nos filles et nos femmes, y compris les réfugiés », a affirmé le gouverneur.

L'impact de l'appui de KOICA en 3 ans

Il est important de noter que cette remise d'équipements médicaux n'est qu'une partie des efforts continus de l'UNFPA et de la KOICA pour soutenir les systèmes locaux de santé et renforcer la capacité de réponse aux besoins de santé de la population. Au total, 30 structures de santé au Tchad dont 10 de la Province du Logone Oriental sont soutenus par ce projet cofinancé par KOICA et UNFPA d'un budget de 7,2 millions USD (5,7 millions USD de KOICA + 1,5 million USD de UNFPA).

Ce projet de résilience et d'autonomisation des communautés a considérablement marqué et transformé les fondements du développement communautaire à tous les niveaux. Il a également renforcé les droits humains, la dignité et le bien-être des individus, en particulier leur santé sexuelle et reproductive et leur droit de décider librement et quand avoir des enfants, de vivre sans violence, y compris de pratiques néfastes.