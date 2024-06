Sénégal: Kaffrine bien approvisionnée en oignon et pomme de terre (services du commerce)

Kaffrine — Le chef du service régional du commerce de Kaffrine, El Hadji Yoro Fall, fait état d'un approvisionnement correct des marchés de la région en oignon et pomme de terre, des produits prisés à la fête de la tabaski célébrée dans cinq jours.

"Le marché est correctement approvisionné en denrées de consommation", a-t-il notamment déclaré lors d'un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise.

El Hadji Yoro Fall a par exemple fait savoir que la région de Kaffrine disposait d'un stock de 250 tonnes d'oignon local, réparti entre les départements de Kaffrine (107 tonnes), Koungheul (60 tonnes), Birkelane (50 tonnes) et Malem Hodar (40 tonnes)

S'agissant des prix, le chef du service régional du commerce fait savoir que dans les départements de Kaffrine et Birkelane, ils varient entre 5000 francs Cfa et 7000 francs Cfa le sac, et entre 350 francs et 400 francs Cfa le kilogramme.

Pour les départements de Koungheul et Malem-Hodar , les prix varient entre 6000 francs CFA à 7500 francs CFA le sac, et entre 400 francs CFA à 500 francs CFA le kilogramme au détail.

"Concernant la pompe de terre, nous avons relevé un stock de 150 tonnes reparti comme suit : Kaffrine (110 tonnes), Koungheul (20 tonnes), Birkelane (10 tonnes) et Malem -Hodar (10 tonnes)", a-t-il assuré.

Selon lui, les prix appliqués à Kaffrine et Birkelane, varient entre 11000 francs CFA à 12000francs CFA le sac et entre 500 francs CFA à 700 francs CFA le kilogramme au détail.

M. Fall a ajouté qu'en ce qui concerne les départements de Koungheul et Malem-Hodar,les prix se situent entre 12000 francs CFA à 12500francs CFA le sac, et entre 500francs CFA et 700 francs CFA le kilogramme.