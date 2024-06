Cote d'Ivoire: Alimentation en eau potable et développement industriel - Le gouvernement prend de grandes décisions

Au terme du Conseil des ministres, le 12 juin 2024 à Abidjan, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a annoncé plusieurs mesures fortes.

Il s'agit entre autres de la construction d'une usine de traitement de 150 000 m3/Jour en vue de renforcer l'alimentation en eau potable dans le district d'Abidjan et la mise en œuvre d'une politique nationale de développement qui permettra, à l'horizon 2030, de faire de la Côte d'Ivoire un hub régional intégré de l'industrie textile et de l'habillement pouvant générer environ 61 000 emplois qualifiés.

S'agissant du premier point, le porte -parole du gouvernement a dit : « Le Conseil des ministres a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt en vue du financement partiel du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan par la construction d'une usine de traitement de 150 000 mètres cubes/J sur la lagune Aghien et d'un réseau de distribution associée »

D'un coût de 22,3 milliards Fcfa, le projet vise à assurer, de façon durable, l'approvisionnement en eau potable en qualité et en quantité des populations du district autonome d'Abidjan, notamment dans les communes de Cocody, de Bingerville, d'Abobo, de Yopougon et du Plateau. À terme, ce projet prévoit la production supplémentaire d'eau potable de 150 000 m3/ jour, l'apport d'une capacité de stockage supplémentaire de 10 000 m3, la réalisation de 21,6 km de canalisation d'adduction et de distribution d'eau potable. Le projet vise également le raccordement de la station de traitement au réseau national par la construction de 3 lignes électriques de moyenne tension de 17,5 km.

En ce qui concerne le développement industriel, le gouvernement ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un hub régional intégré de l'industrie textile

« Le Conseil a adopté une communication relative à la politique sectorielle pour le développement de l'industrie textile et l'habillement en vue de relancer la chaîne de valeur textile et développer une industrie locale du textile et de l'habillement », a déclaré Amadou Coulibaly.

La mise en œuvre de ce document de politique nationale permettra, à l'horizon 2030, de faire de la Côte d'Ivoire un hub régional intégré de l'industrie textile et de l'habillement pouvant générer environ 61 000 emplois qualifiés. Cette politique prend en compte le développement du capital humain et des infrastructures industrielles et textiles, la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières et l'attraction d'investissements importants dans la chaîne de valeur du textile. Elle permettra aussi de répondre aux besoins des principaux marchés et de satisfaire aux exigences de compétitivité et de traçabilité des mécanismes internationaux pertinents.