Sénégal: Tivaouane - Deux Chinois et un Sénégalais, poursuivis pour coups et blessures, placés sous mandat de dépôt

Tivaouane — Deux Chinois et leur interprète sénégalais, présumés coupables de coups et blessures sur un chauffeur sénégalais en service dans une entreprise de carrière à béton, dans la commune de Darou Khoudoss (Tivaouane), ont été déférés au parquet, mercredi, et placés sous mandat de dépôt, a appris l'APS, de source proche du dossier.

Une vidéo devenue virale, montre trois hommes, dont deux Chinois et un Sénégalais, plaquant au sol une quatrième personne, criant de toutes ses forces. L'image montre l'un des assaillants posant son genou sur le cou de la victime.

Les mis en cause identifiés sur la vidéo, W. Lei et Y. Zh., ainsi que leur interprète S.I.T, ont été déférés et placés sous mandat de dépôt, indique la même source.

Ils sont poursuivis pour les faits de coups et blessures, vol et complicité de vol.

Il s'agirait d'I. F., chauffeur de l'entreprise Di -Yuan, qui aurait refusé d'apposer sa signature sur la fiche de paie, après avoir reçu la somme de 130.000 FCFA.

Estimant que le montant était inférieur à son salaire habituel, le chauffeur aurait encaissé l'argent, en exigeant l'entièreté de son dû, tout en refusant de signer, selon la même source.

Le comptable chinois aidé de son collègue et compatriote, ainsi que de leur interprète de nationalité sénégalaise, lui auraient violemment extirpé l'argent, avant de le relâcher.

Cette affaire sera jugée le 26 juin, a appris l'APS de source judiciaire.