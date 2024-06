Sénégal: La BM recommande une augmentation des recettes fiscales pour réduire les inégalités sociales

Dakar — La Banque mondiale recommande à l'Etat du Sénégal de renforcer la mobilisation des recettes fiscales afin de réduire les inégalités sociales et renforcer la résilience économique.

Cette recommandation figure dans le rapport publié, mercredi, par l'institution financière sur la situation économique du pays en 2023.

"Le rapport met en exergue la nécessité urgente d'accroitre nos recettes fiscales afin de renforcer la résilience économique du Sénégal pour faire face aux chocs futurs", a indiqué Adama Seck, coordonnateur de la cellule étude et planification au ministère des Finances et du Budget.

D'après lui, des efforts "considérables" ont été déployés pour maintenir une certaine "stabilité macro-économique" malgré un "contexte international difficile".

Cependant, a-t-il fait savoir, malgré cette résilience de l'économie sénégalaise, il reste des "défis à relever" tels que les inégalités.

"Dans cette optique, plusieurs mesures ont été proposées dans le rapport telles que l'optimisation de la mobilisation des recettes, à travers le renforcement des impôts sur le revenu, dans le but de limiter les impacts en terme de creusement du seuil de pauvreté au sein des démunis", a révélé M. Seck.

Il a insisté sur le rôle "prépondérant" que joue l'augmentation des recettes fiscales dans l'élargissement de la marge de manoeuvre budgétaire nécessaire pour "atteindre les objectifs de développement et améliorer les conditions de vie des Sénégalais".

"Une stratégie qui va permettre de redistribuer la richesse nationale de façon équitable mais également d'encourager la demande extérieure et de booster la croissance globale", a souligné le coordonnateur de la cellule étude et planification au ministère des finances et du budget.

Il a précisé que ces recommandations sont tout à fait en phase avec les orientations des nouvelles autorités, ajoutant que l'augmentation des recettes fiscales ne doit pas" exclusivement servir" à combler les déficits publics mais doit aussi être utilisée pour stimuler la croissance inclusive et atténuer les effets néfastes de la pauvreté et des inégalités.

Le rapport de la Banque mondiale révèle que le Sénégal a "relativement bien résisté" aux "multiples chocs" et que l'incidence de la pauvreté reste relativement inchangée à 37,5 % en 2021-2022 contre 37,8 % en 2018-2019, malgré la pandémie.

"Globalement l'économie s'est très bien comportée en restant résiliente et en ouvrant des perspectives sur des opportunités à venir, étant donné les ressources dont dispose le Sénégal", a estimé Wilfried Kouamé économiste principal à la Banque mondiale pour le Sénégal et la Gambie.

Il a suggéré que "pour réduire le niveau de pauvreté, la protection sociale doit être renforcée avec un meilleur ciblage".

Néanmoins, il a indiqué qu'au niveau de la mobilisation des recettes domestiques par rapport aux pays de la sous-région, le Sénégal se comporte "très bien" avec des réformes "importantes" qui ont été mises en place au cours de ces dernières années.

M. Kouamé a aussi expliqué que concernant l'économie sénégalaise, plusieurs éléments montrent une "opportunité".

"Il y a la volonté des autorités sénégalaises d'accélérer les réformes en terme de gouvernance et de transparence et cela va permettre de rassurer les investisseurs et de booster l'activité économique mais, il faut aussi ajouter la bonne nouvelle de la production de pétrole qui a commencé hier", a-t-il dit.