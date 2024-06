Afrique: Une délégation de haut niveau de l'Alliance EFTP Chine-Afrique se rend aux Seychelles pour renforcer les échanges

Les Seychelles et la Chine cherchent à améliorer leurs échanges collaboratifs dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) afin d'améliorer les compétences des jeunes de la nation insulaire lorsqu'ils entrent dans le monde du travail.

Les Seychelles ont signé un accord avec l'Alliance EFTP Chine-Afrique en 2022, qui permet des échanges et des formations pour les enseignants et les étudiants seychellois. Cela a été organisé pour développer les enseignants locaux ainsi que le programme scolaire et également pour aider à développer le leadership des écoles.

Une délégation de l'Alliance EFTP Chine-Afrique composée de hauts responsables chinois et de directeurs d'écoles techniques se trouve aux Seychelles pour discuter des possibilités d'établir une coopération en matière de formation et d'échanges avec les centres professionnels de la nation insulaire.

"Nous amenons périodiquement les institutions phares d'EFTP de Chine aux Seychelles, afin qu'elles puissent rencontrer physiquement le ministère de l'Éducation et les institutions, pour discuter des domaines potentiels de collaboration", a déclaré Mark Gong Zhiwu, directeur général pour l'Afrique au Alliance EFTP Chine-Afrique.

La délégation chinoise a rejoint mardi les membres des instituts professionnels locaux pour partager ce que leurs écoles proposent et apprendre ce que font les institutions seychelloises, lors d'une réunion tenue à l'Académie maritime des Seychelles.

Le directeur général de l'EFTP, Jean Alcindor, avec des membres de la délégation chinoise. (Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

M. Zhiwu a partagé qu'il existe déjà de nombreuses activités réalisées dans le cadre de la collaboration et que les enseignants et les étudiants ont suivi des cours de courte durée en Chine.

"Pour les étudiants, ils auront l'opportunité d'étudier à la fois en Chine et aux Seychelles, et les étudiants les plus performants auront également la chance d'obtenir un double diplôme reconnu par les deux pays", a ajouté M. Zhiwu.

Entre temps le directeur général de l'EFTP au ministère de l'Éducation, Jean Alcindor, a déclaré que les Seychelles avaient vraiment beaucoup bénéficié de cette collaboration. Une quatrième cohorte d'enseignants se rendra bientôt en Chine tandis que les Seychelles recherchent l'expertise chinoise pour développer un programme d'EFTP approprié.

"Les quatre institutions qui ont visité les Seychelles possèdent de nombreuses expertises, telles que l'ingénierie mécanique et électronique, l'ingénierie automobile, l'agriculture, l'intelligence artificielle et d'autres domaines, dont les Seychelles bénéficient grandement", a déclaré M. Alcindor.

Il a ajouté que la visite permettra aux institutions locales de rechercher leurs propres partenariats personnels pour offrir de meilleurs et plus de cours à leurs étudiants.

La Chine devait aider les Seychelles à créer une école d'EFTP spécialisée et M. Alcindor a expliqué qu'ils recherchaient d'autres emplacements.

"Le ministère explore cependant ses options, comme travailler plus étroitement avec les institutions professionnelles pour pouvoir offrir plus d'opportunités à nos jeunes étudiants, jusqu'à ce que l'école, dont nous avons désespérément besoin, soit prête", a ajouté M. Alcindor.