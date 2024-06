Ile Maurice: « J'adore venir vous voir »

Il sera sur la scène du Trianon Convention Centre dans le cadre du Weekend du rire. Elie Semoun s'adresse à ses fans mauriciens et se dit hâte de les retrouver le 7 Juillet prochains.

En effet, Djal et Elie Semoun seront sur la scène mauricienne les 6 et 7 juillet prochains au Trianon Convention Centre. Cet événement, proposé par Titanium Events, s'inscrit sous le thème « Le week-end du rire », un événement très important pour Titanium Events qui a à coeur l'humour à Maurice.

Titanium Events, connu pour organiser des spectacles tels que le « Moris du Rire » et pour faire rayonner les humoristes mauriciens à travers l'océan Indien, frappe fort cette fois en faisant venir ces deux grands noms de l'humour. Pendant le week-end du 6 au 7 Juillet, Djal et Elie Semoun monteront sur la scène mauricienne pour enflammer la salle avec leur talent et leur humour. Les deux humoristes sont connus pour leur humour décalé et tranchant qui ne laissent personne indifférent.

Les billets sont disponibles dès maintenant sur Ticketclub. Pour le spectacle de D'jal prévu le samedi 6 Juillet à 20 heures, les billets sont en vente à VVIP Rs 1,200 (Avec parking Réservé), VIP Rs 1,000, GOLD Rs 800, SILVER Rs 600 et BRONZE Rs 400 tandis que pour le spectacle d' Elie Semoun prévu le dimanche 7 Juillet à 16h30 les billets sont en vente comme suit : VVIP Rs 1,500 (Avec parking Réservé), VIP Rs 1,200, GOLD Rs 1000, SILVER Rs 700 et BRONZE Rs 500. Il est conseillé aux fans de réserver leurs billets plus tôt pour profiter de l'offre early bird. Les organisateurs n'écartent pas la possibilité de mettre deux mauriciens en première partie des deux géants français.