Ile Maurice: MK face à une concurrence renforcée sur la route Inde-Maurice

Le National Company Law Tribunal de Chandigarh en Inde a approuvé la semaine dernière la fusion d'Air India, détenue par Tata Sons, avec Vistara. Cette décision permet aux deux compagnies aériennes de commencer à intégrer leurs réseaux, ressources humaines et déploiements de leur flotte.

Tandis qu'IndiGo a confirmé son entrée sur la route Inde-Maurice dans un accord conclu avec Air Mauritius (MK), des questions se posent sur les répercussions de cet accord avec la dissolution de Vistara dans les neuf prochains mois.

MK, qui a également un accord avec Vistara et Air India, doit maintenant envisager les implications de cette fusion, d'autant qu'une autre compagnie indienne prendra place sur cette route. Ce développement soulève des interrogations parmi les employés de MK sur les répercussions de cette fusion sur les accords existants et la concurrence accrue sur la route Inde-Maurice.

La fusion entre Air India et Vistara, qui vise à créer une compagnie aérienne de service complet dominante, pourrait redéfinir les dynamiques du marché aérien, tant au niveau national qu'international. MK doit désormais naviguer dans ce nouveau paysage concurrentiel, en évaluant les ajustements nécessaires pour maintenir et renforcer sa position sur la route Inde-Maurice. Il faut noter que la révision de l'accord aérien entre Maurice et l'Inde en 2022 avait abouti à l'attribution de deux désignations aux opérateurs indiens, Air India et Vistara, pour desservir Maurice, alors qu'il n'y a qu'une seule compagnie mauricienne opérant sur cette route.

Depuis le 26 mars 2023, la compagnie indienne propose cinq vols par semaine entre sa base à Mumbai-Chhatrapati Shivaji Maharaj et l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam, opérés en A321LR configuré pour accueillir 12 passagers en classe affaires, 24 en premium et 152 en économie. Vistara est en concurrence sur cette route avec MK, les deux compagnies aériennes avaient déjà un accord interligne permettant à la seconde de desservir Delhi via Mumbai.

La dissolution prochaine de Vistara soulève ainsi des interrogations cruciales, notamment sur la durabilité des accords actuels et les stratégies à adopter face à la concurrence renforcée. Le contexte concurrentiel exigera une vigilance accrue et une adaptation stratégique pour assurer la continuité et la croissance des opérations de MK. Cette dernière et Air India ont déjà un accord de coentreprise où elles collaborent étroitement pour offrir des services de transport aérien. Cet accord permet à Air India d'acheminer ses passagers vers des destinations desservies par MK en utilisant les avions de cette dernière.

Avec la présence d'Indigo et la dissolution prochaine de Vistara qui offrira une dominance à Air India, MK pourra-t-elle rester compétitive dans un marché déjà restreint et fortement concurrentiel ? La situation actuelle, où MK est limitée à un maximum de sept vols par semaine vers Mumbai sans restriction sur le nombre de sièges, pourrait avoir un impact significatif sur la compagnie aérienne et son positionnement sur le marché indo-mauricien.

La compagnie aérienne phare de Singapour avait annoncé son intention de fusionner Vistara et Air India en novembre 2022 pour créer une compagnie aérienne de service complet dominante sur les marchés domestique et international.

Selon les termes de l'accord, le conglomérat Tata détiendrait 74,9 % de l'entité fusionnée, tandis que Singapore Airlines posséderait les 25,1 % restants. En plus de la fusion entre Air India et Vistara, le groupe est en train de fusionner ses compagnies aériennes à bas coût, Air India Express et AIX Connect (anciennement Air Asia India).

Une fois ces deux fusions terminées, le groupe Air India comprendra une compagnie aérienne de service complet, Air India, et une compagnie à bas coût, Air India Express. La fusion entre Air India et Vistara devrait être complétée d'ici fin 2024 ou début 2025.