Afrique du Nord: Convergence des positions du pays et du Sultanat d'Oman concernant les questions majeures liées au Monde arabe

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a mis en avant, mercredi, la convergence des positions de l'Algérie et du Sultanat d'Oman sur les questions majeures inhérentes au Monde arabe, en tête desquelles la cause palestinienne, saluant le succès de la coopération économique entre les deux pays.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 8e session de la Commission mixte algéro-omanaise à Alger, M. Attaf s'est félicité de "la dynamique prometteuse et bénéfique que connaissent les relations algéro-omanaises ces derniers temps, laquelle augure de belles perspectives que nous souhaitons explorer de la meilleure manière qui soit, au service de nos relations bilatérales et des causes de notre Nation arabo-musulmane".

Dans ce sens, le ministre s'est félicité du "niveau exceptionnel atteint par les traditions de concertation politique et de coordination entre nos deux pays frères, à différents niveaux et sur tous les plans".

M. Attaf a également salué, "la convergence des positions harmonieuses des deux pays concernant les questions majeures inhérentes à notre région arabe, en tête desquelles la cause palestinienne que l'Algérie et le Sultan d'Oman ont, de tout temps, soutenue et défendue, notamment en cette épreuve difficile que traversent nos frères à Ghaza, du fait de l'agression sioniste qui se poursuit toujours".

"Cette convergence et cette cohésion ne sont pas étrangères à nos deux pays qui, abreuvés des principes du Droit international, rejettent les politiques des axes et des alliances, et oeuvrent toujours à contribuer au règlement des conflits et des désaccords, par la promotion de solutions politiques et pacifiques", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. Attaf s'est félicité du succès de la coopération économique entre les deux pays, notamment le partenariat exemplaire dans le domaine de la production d'engrais, un partenariat que les deux pays entendent renforcer et élargir à d'autres domaines, à l'instar des énergies renouvelables (EnR), de l'agriculture saharienne, de l'industrie pharmaceutique, des ressources minières, et bien d'autres domaines inscrits au titre des priorités des deux pays.

Il a salué, dans ce cadre, la rencontre ayant regroupé une délégation de grands investisseurs omanais et leurs homologues algériens, à la veille de la tenue de la Commission mixte, les incitant à "saisir toutes les opportunités prometteuses, en vue de renforcer la coopération constructive et consolider le partenariat fructueux entre nos deux pays", soulignant sa disponibilité à "apporter tout le soutien nécessaire, à même d'augmenter le volume des investissements bilatéraux et de doubler la valeur des échanges commerciaux".

Aussi, M. Attaf a adressé ses remerciements aux "hauts responsables pour les efforts consentis, lors de leur réunion, mardi, pour l'élaboration de textes juridiques dans leur mouture finale afin de les signer au terme des travaux d'aujourd'hui".

"Qu'il s'agisse de programmes exécutifs et de mémorandums d'entente à signer aujourd'hui, ou de projets de conventions à examiner dans le cadre de consultations pour les parachever avant les prochaines échéances bilatérales, je pense que nous avons franchi de grands pas sur la voie de l'enrichissement du cadre juridique bilatéral et du renforcement de ses bases et de ses composantes", a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter que "cette session intervient en prolongement du processus de coopération établi entre les deux pays et de perspectives favorables au renouvellement de la vision commune pour un avenir riche en partenariats dans les secteurs de l'économie, de l'industrie, de l'investissement, de la sécurité alimentaire et des énergies renouvelables".

Enfin, le ministre omanais a salué la résistance du peuple palestinien victime d'un génocide, exprimant sa "grande considération pour les efforts menés par l'Algérie et ses démarches constantes au sein du Conseil de sécurité" pour l'arrêt de l'agression sioniste et l'acheminement des aides vers la bande de Ghaza.