Algérie: Aïd El-Adha - La PC appelle les citoyens à la vigilance afin d'éviter les accidents

ALGER — La Protection civile (PC) a appelé, mercredi dans un communiqué, les citoyens à la vigilance lors de la célébration de la fête de l'Aïd El-Adha, en respectant les consignes de sécurité pour éviter les divers accidents qui peuvent survenir.

A cet effet, la Protection civile rappelle aux citoyens la nécessité de respecter les consignes afin de prévenir les divers accidents, tels que les incendies et les blessures dues à la mauvaise utilisation des couteaux, hachoirs et appareils de cuisson.

Elle recommande à ce propos de mettre les couteaux et les haches hors de portée des enfants, de même que les chalumeaux, la "tabouna", les allumettes et les briquets, et de vérifier la conformité du tuyau et du détendeur de gaz utilisés pour relier la bouteille de gaz butane et la "tabouna".

Il est également recommandé d'empêcher les enfants de s'approcher du feu et de jouer avec les allumettes, de ne pas faire de barbecue à l'intérieur ou à proximité des forêts, et de mettre les déchets dans des sacs bien fermés et les placer dans les bacs à ordures.

La Protection civile rappelle, dans le même cadre, la mise à la disposition des citoyens du numéro vert 1021 et du numéro d'urgence 14, afin de signaler tout incident en les invitant à préciser l'adresse exacte et la nature de l'incident.