Algérie: Produits alimentaires de base - Un stock stratégique suffisant pour plus d'une année

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Youcef Cherfa a affirmé mardi, depuis Laghouat, que le stock stratégique des produits alimentaires de base suffisait pour approvisionner le marché national sur une durée de plus d'une année.

Lors d'une visite de travail qu'il a effectuée, en compagnie du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, dans la wilaya de Laghouat, M. Cherfa a indiqué que "le stock stratégique des produits alimentaires de base, notamment les céréales et les légumineuses, suffisait pour l'approvisionnement du marché national sur une durée de plus d'une année", précisant que "son secteur a alloué 340 milliards de dinars pour la réalisation de 30 plateformes logistiques, comprenant 350 centres de proximité pour le stockage de plus de 50 millions de tonnes de produits de large consommation afin de répondre aux besoins des citoyens"

Evoquant, par la même, le rendement de la campagne moisson-battage de l'année en cours, le ministre a fait état de 80 quintaux (qx) de céréales/hectare, affirmant que ce chiffre témoignait du succès de la saison agricole.

Outre les 11.000 moissonneuses mobilisées pour cette campagne, M. Cherfa a indiqué que ses services avaient également mis à profit des silos d'une capacité globale de 43 millions qx de céréales.

Le ministre a également souligné que l'Etat a réuni toutes les conditions pour l'investissement agricole permettant, ainsi, à l'agriculteur d'obtenir une parcelle de terre cultivable une semaine après le dépôt de sa demande, à condition, a-t-il dit, "qu'il ait la volonté de travailler et de produire".

Lors de cette visite, M. Cherfa a procédé à l'inauguration d'un complexe frigorifique d'une capacité de 10.000 M3, réalisé sur une superficie de 3 hectares dans la zone de Bouchaker, au chef-lieu de wilaya.

Ce projet, confié à la Société Entrepôts Frigorifiques de la Méditerranée (Frigomedit), a bénéficié d'une enveloppe financière de plus de 700 millions da. Il comprend 10 chambres froides positives, 3 chambres froides négatives et trois pavillons de réception, de distribution et de congélation, selon les explications fournies.

La délégation ministérielle a également visité l'exploitation agricole "Atlas Saharien" (investissement privé), qui s'étend sur une superficie d'environ 200 hectares dans la commune d'Aïn Madhi, et comprend plusieurs filières notamment les élevages bovin, équin et camelin en sus de l'aquaculture.

A l'issue de de cette visite, le ministre de l'Hydraulique a inauguré un château d'eau d'une capacité de 500 m3 dans la daïra d'Aflou, avant de mettre en service une station d'épuration des eaux usées (STEP) dans la même commune.

A cette occasion, M. Derbal a souligné l'importance de ce projet de 2,4 milliards DA, pour assurer les eaux d'irrigation aux agriculteurs de la région.