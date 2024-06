Algérie: 8e session de la Commission mixte algéro-omanaise - Signature de plusieurs documents

ALGER — Les travaux de la 8e session de la Commission mixte algéro-omanaise, tenus mercredi à Alger, ont été couronnés par la signature de plusieurs documents, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf et son homologue omanais, Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi.

Dans ce cadre, un mémorandum d'entente a été signé dans les domaines sociaux et d'autres dans les domaines scientifique et du droit entre l'Ecole supérieure de la magistrature (ESM) et l'Institut supérieur de la magistrature (HJI) du Sultanat d'Oman.

Les travaux ont été également sanctionnés par la signature par les deux ministres d'un programme exécutif dans le domaine de la jeunesse et des sports pour les années 2024 et 2025, d'un programme exécutif de coopération en matière de normalisation et de certification de conformité entre le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, représenté par l'Institut algérien de normalisation (IANOR) et le ministère omanais du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissements, représenté par la Direction générale des spécifications et des mesures (DGSM), outre un programme exécutif en matière d'archives pour les années 2024 et 2025.

Les deux parties ont signé le procès-verbal sanctionnant les travaux de la 8e session de la Commission mixte algéro-omanaise.