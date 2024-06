Afrique: Le Fonds pour l'égalité des genres présente ses partenaires de financement

GENÈVE — Le Fonds pour l'égalité des genres a présenté son premier groupe de partenaires de financement, composé d'organisations, de réseaux et de consortiums actifs dans sept pays.

Au cours des trois prochaines années, les partenaires recevront jusqu'à 7,5 millions de dollars US en subventions pour mettre en oeuvre des initiatives de participation et d'autonomisation communautaires destinées à accélérer le progrès en matière d'égalité des genres.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial), en partenariat avec GSK et ViiV Healthcare, a créé l'an dernier le Fonds pour l'égalité des genres, soulignant de ce fait l'importance critique que revêt l'égalité des genres dans la lutte contre les épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. Cette reconnaissance est particulièrement significative alors que des progrès encore fragiles sont menacés à travers le monde par l'émergence de mouvements s'opposant à l'égalité des genres et aux droits humains.

Les femmes et les filles sont souvent plus vulnérables et exposées aux infections et aux obstacles qui entravent l'accès à l'information et aux services liés à la santé. Elles ont souvent peu de pouvoir dans la prise de décision et insuffisamment de contrôle sur les ressources. En outre, les normes de genre rigides, ainsi que les rôles et les relations entourant la masculinité et la féminité contribuent à la dégradation des résultats en matière de santé chez les hommes et les garçons, ainsi que chez les femmes, les filles et les communautés de diverses identités de genre.

Parmi les partenaires qui bénéficieront d'un financement, mentionnons : Focus Droits et Accès ; le consortium Y+ Global et TB Women ; le consortium African Sex Workers Association (ASWA), ATHENA Network et Nala Feminist Collective ; et le consortium Voice of our Voices, Eswatini AIDS Support Organisation et Positive Women Together in Action. Ces organisations représentent des femmes, des filles, des personnes transgenres et des communautés de diverses identités de genre en Eswatini, au Lesotho, au Mozambique, au Nigéria, en Ouganda, en République démocratique du Congo et en Zambie.

Le Fonds mondial s'est fermement engagé à faire progresser l'égalité des genres dans le cadre de ses efforts pour mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme en tant qu'épidémies. Pour une riposte efficace au VIH, à la tuberculose et au paludisme, il ne suffit pas de remédier aux conséquences de l'inégalité entre les genres. Il faut s'attaquer à ses causes principales. C'est précisément l'objectif du Fonds pour l'égalité des genres : acheminer des ressources aux personnes qui sont en première ligne de la lutte pour l'égalité des genres et les droits humains dans leur communauté.

Les partenaires sélectionnés reflètent la profondeur de l'expertise de chaque organisation. L'aide financière fera progresser les droits des femmes et des filles par le truchement d'une série d'activités communautaires de sensibilisation adressées aux hommes, aux garçons et aux leaders communautaires visant à changer les comportements, les perceptions, les attitudes et les pratiques entourant la violence fondée sur le genre. Des fonds seront également investis dans le renforcement du leadership et de la participation des femmes et des filles affectées par la tuberculose et le VIH au sein des processus de prise de décision à l'échelle locale, ainsi que dans l'éducation et l'accès à l'information des femmes et des filles sur leurs droits.

Les investissements interviendront dans d'autres domaines, comme l'amélioration de l'accès à des services inclusifs de prévention du VIH, de la tuberculose et du paludisme ; l'orientation vers des services de dépistage et de traitement pour les femmes qui consomment des drogues, les femmes transgenres et les femmes lesbiennes, bisexuelles et queer ; et le soutien des femmes et des filles agissant comme porte-drapeaux communautaires.

« Faire progresser l'égalité des genres est un impératif moral, ainsi qu'une condition essentielle pour mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme en tant qu'épidémies, a affirmé Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. Les communautés sont en première ligne de la lutte pour l'égalité des genres et les droits humains. Elles font face à une opposition qui est mieux financée, mieux organisée et plus agressive que jamais. Le Fonds pour l'égalité des genres procure directement aux communautés les ressources vitales dont elles ont besoin pour accomplir leur travail essentiel. Les partenaires annoncés aujourd'hui couvrent un large spectre de domaines d'activité, et cette diversité sera essentielle pour confronter les injustices qui rendent certaines personnes particulièrement vulnérables aux maladies et qui les empêchent d'accéder aux soins de santé dont elles ont besoin. »

Le financement appuiera la participation et le leadership des femmes, des filles et des communautés de diverses identités de genre aux processus de prise de décision à l'échelle nationale, ainsi que des activités de plaidoyer et de responsabilisation visant à influer sur la conception des lois, des politiques, des programmes et des budgets qui concernent ces populations. Il appuiera également la conception et la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle communautaire ayant pour but de lever les obstacles liés au genre qui entravent l'accès aux services de santé, ainsi que le plaidoyer pour des approches de santé à la fois transformatrices et positives en matière de genre.

Selon Deborah Waterhouse, directrice générale de ViiV Healthcare et présidente de GSK Global Health : « Il faut absolument créer des espaces et des plateformes qui élèvent et autonomisent les femmes, les filles et les communautés de diverses identités de genre si l'on souhaite améliorer les résultats en matière de santé. Le nombre de demandes de financement confirme que nous avons une excellente occasion de faire entendre ces voix essentielles. Avec la diversité de ses organisations partenaires, autant dans leur distribution géographique que dans leurs domaines d'activité, le Fonds pour l'égalité des genres aura un impact aussi élargi que positif sur un vaste éventail de communautés, et je suis impatiente de les voir en bénéficier. »