Afrique: CAN 2025 - Le tirage au sort des éliminatoires aura lieu le 4 juillet à Johannesburg

La Confédération africaine de football a retenu le 4 juillet comme date du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Ces qualifications vont s'étaler sur six journées entre septembre et novembre 2024.

En attendant de connaître les dates officielles de la CAN 2025 au Maroc, qui risque d'être décalée en hiver, la CAF a annoncé ce jeudi 13 juin la date du tirage au sort pour les éliminatoires. Ce sera donc le 4 juillet à Johannesburg. Il faut dire que le temps pressait pour la Confédération africaine de football qui compte faire disputer ces qualifications en six journées entre septembre et novembre. Les deux premières journées auront lieu du 2 au 10 septembre, les troisième et quatrième journées, du 7 au 15 octobre, et les cinquième et sixième journées, du 11 au 19 novembre.

Des éliminatoires express qui vont concerner 48 nations, dont les quatre vainqueurs du tour préliminaire (Tchad, Eswatini, Liberia et Soudan du Sud). Les équipes seront réparties en 12 groupes de quatre équipes et deux premiers de chaque poule (sauf dans le groupe du Maroc) seront directement qualifiés à la phase finale.

Les douze premiers pays africains au classement Fifa devraient être les têtes de séries des douze poules : Maroc, Sénégal, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire, Tunisie, Algérie, Mali, Cameroun, Afrique du Sud, Burkina Faso, RD Congo.

Le tirage au sort sera effectué dans les studios de la télé sud-africaine SuperSport à partir de 12h30 TU