Afrique de l'Ouest: WAMECA 2024 - Suspendu pour un exercice de réflexion

communiqué de presse

Après avoir organisé pendant sept années consécutives la Conférence et Prix d'Excellence des Médias d'Afrique de l'Ouest (WAMECA), le plus grand rassemblement médiatique d'Afrique de l'Ouest, la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) a décidé de consacrer l'année 2024 à un exercice de réflexion.

De ce fait, l'organisation n'organisera pas de WAMECA pour l'année 2024, sous sa forme habituelle. En revanche, les organisations partenaires à la MFWA dans la zone ouest africaine seront réunies pour évaluer les sept dernières années de la WAMECA, les succès enregistrés jusqu'à présent et comment rendre l'événement encore plus prestigieux dès l'année 2025.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'actuel processus de planification stratégique en vue d'une restructuration générale de la fondation, afin de mettre à profit sa croissance, son impact et ses partenariats stratégiques (tels que son récent partenariat avec la CEDEAO) pour relever efficacement les défis actuels dans la région.

Depuis sa création, la WAMECA est devenu un événement annuel très attendu par les journalistes, les leaders d'opinion, les décideurs politiques et les organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest.

La conférence de deux jours de la WAMECA a toujours servi de plateforme dynamique pour des discussions percutantes, l'échange de connaissances et le réseautage. La cérémonie de remise des prix a, quant à elle, constitué la plus grande scène de reconnaissance, d'honneur et d'inspiration de l'excellence journalistique à travers l'Afrique de l'Ouest.

La conférence a tenu plus de 50 panels et ateliers, ainsi que des discours d'ouverture, réunissant des journalistes chevronnés, des professionnels des médias et des experts du secteur pour discuter des problèmes préoccupants en Afrique de l'Ouest, de leur incidence et impacts sur la liberté et le développement des médias. Ces sessions ont permis de développer des idées collectives pour s'attaquer aux obstacles à la liberté, à la durabilité et au développement des médias dans la région et même au-delà.

Alors que l'organisation se penche sur les succès des sept dernières années, elle reconnaît également l'importance d'une amélioration progressive. La décision de mettre en pause l'événement cette année découle d'un engagement à s'assurer que la WAMECA reste significative, impactante et en phase avec l'écosystème dynamique des médias en Afrique de l'Ouest et les réalités actuelles de la région.

La MFWA prévoit de mener une évaluation approfondie des éditions précédentes et une série d'échanges avec des parties prenantes afin de s'enquérir de ce qui a bien fonctionné et des possibilités d'amélioration, de recueillir des observations et des idées afin de façonner l'orientation future de la WAMECA.

Ce processus de réflexion est essentiel pour maintenir les standards les plus élevés pour lesquels la WAMECA s'est fait connaître, en s'assurant qu'elle revienne avec une énergie renouvelée et qu'elle continue d'être un symbole de l'excellence des médias et du journalisme dans la région.

L'engagement de la MFWA pour la WAMECA reste indéfectible, et l'organisation exprime sa profonde gratitude à tous les sponsors, soutiens, participants et parties prenantes pour leur compréhension et leur soutien continu.

L'organisation est impatiente de revenir avec un événement WAMECA 2025 revitalisé qui non seulement répondra aux attentes de sa vibrante communauté, mais ira bien au-delà.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Abigail Larbi (abigail[@]mfwa.org; +233244867047) or Kwaku Krobea Asante (kwaku[@]mfwa.org; +233249484528).