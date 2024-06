Soudan: Le pays participe à la réunion ministérielle du Comité des négociations commerciales de l'OCI

Istanbul — Le ministre du Commerce et de l'Approvisionnement. , Al-Fatih Abdullah Yusof a présidé la délégation soudanaise participant à la réunion ministérielle de la troisième session du Comité des négociations commerciales de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), tenue à Istanbul, en Turquie. Durant les réunions M Yousof a évoqué la position du Soudan concernant la mise en uvre du système de préférences commerciales pour les pays de l'OCI, tout en remerciant les pays membres et amis qui se sont tenus aux côtés du Soudan et ont apporté des secours aux zones touchées par la guerre, appelant en même temps l'OCI d'exhorter les pays qui soutiennent la milice rebelle terroriste des Forces de Soutien Rapide (FSR) à mettre fin à ce soutien quil soit matériel, technique ou logistique et à ne pas intervenir dans les affaires intérieures du Soudan. Le ministre a appelé les gouvernements des États membres et le secteur privé à conclure des projets d'investissement et des partenariats dans tous les domaines liés au développement et à la maximisation des exportations soudanaises. De son coté , le ministre du Commerce et de l'Approvisionnement, Al-Fatih Abdullah Yusuf, a rencontré le professeur Omar Bolat, ministre turc du Commerce, en marge des réunions de la troisième session du Comité des négociations commerciales de l'Organisation de la coopération islamique, tenue à Istanbul, Turquie, appelant à une augmentation du volume des investissements turcs au Soudan, notamment dans les domaines de l'agriculture et des ressources animales, de l'énergie et des mines. , l'électricité et l'eau, les ports et aéroports, les routes et les ponts, faisant référence au forum d'investissement commercial turco-soudanais, qui a été préparé par la partie soudanaise en envoyant des propositions de projets dans ces secteurs à la partie turque, en plus de faire en sorte que les hommes d'affaires turcs rencontrer le secteur privé soudanais, ainsi que les projets du secteur gouvernemental entre les deux pays. La réunion a discuté de l'appel à ouvrir de nouveaux marchés en Turquie pour certaines exportations horticoles, en particulier les mangues et les oignons rouges.