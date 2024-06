Soudan: Graham informe Aggar de sa participation à la Conférence des ministres arabes de l'Information

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS), le commandant Malik Aggar a passé en revue les résultats de la Conférence des ministres arabes de l'Information lors de sa 54ème session tenue à Manama, la capitale de Bahreïn, en matière de développement et de la promotion du secteur des médias dans le monde arabe.

M. Aggar sest réuni mercredi à son bureau à Port-Soudan avec le Ministre en charge de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel-Gadir, où il a souligne l'importance du rôle des médias à ce stade dans l'unification du discours au niveau interne et externe, en particulier en ce qui concerne les violations commises par la milice rebelle terroriste des Forces de Soutien Rapide (FSR) contre les citoyens soudanais et leur dignité.

Son Excellence a affirmé la nécessité de raviver le sentiment patriotique, de rejeter les discours de haine, de lutter contre les émotions racistes et tribales, de consolider le tissu social et d'appeler à la cohésion du front intérieur à travers les différents établissements médiatiques. Le commandant Aggar a souligné la nécessité de créer des partenariats économiques au service des secteurs de la culture, du tourisme et des médias, leur permettant de remplir leur rôle de la manière requise.

Par ailleurs, le ministre de la Culture et de l'Information a expliqué avoir informé le vice-président du CTS des résultats et du contenu de la Conférence de Manama et de ses réunions avec les ministres arabes de l'Information, ainsi que les efforts déployés pour développer les secteurs des médias, de la culture et du tourisme d'une manière qui contribue à l'intérêt public du pays.