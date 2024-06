Algérie: Arkab reçoit le PDG de la société Abraj Energy Services et une délégation d'hommes d'affaires omanais

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, mercredi à Alger, le Président-directeur général PDG et président du Conseil d'administration de la société omanaise Abraj Energy Services, Saif bin Saïd Al-Hamhami, ainsi qu'une délégation d'hommes d'affaires omanais, en visite de travail en Algérie, dans le cadre de leur participation aux travaux de la 8e session de la Commission mixte algéro-omanaise et du Forum d'affaires, tenu mercredi, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette réunion qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont examiné les relations bilatérales de coopération et les voies et moyens de leur développement.

Elles ont également évoqué les négociations en cours entre le Groupe Sonatrach et la société Abraj Energy Services dans le domaine des hydrocarbures, notamment à travers le protocole d'entente signé en avril 2024 relatif à l'exploration des opportunités de coopération en matière des activités d "Exploration, de développement et d'entretien des puits, outre les services des projets complémentaires, l'échange des expertises et des expériences techniques et la formation spécialisée dans ces domaines" , note le communiqué.

Les deux parties ont, en outre, discuté de la possibilité d'établir des relations de coopération, à travers des projets de partenariat mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines de la pétrochimie, de la commercialisation du pétrole brut et du Gaz naturel liquéfié GNL, ainsi que des énergies nouvelles et renouvelables, à l'instar de l'hydrogène, lit-on dans le communiqué.

Le ministre de l'Energie et des Mines a réaffirmé, à cette occasion, la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération et l'investissement entre les deux pays frères, appelant les sociétés omanaises à « exploiter les opportunités d'investissement et de partenariat offert dans ces domaines, avec les sociétés du secteur de l'énergie et des mines en Algérie et à l'étranger, notamment en Afrique".