Sénégal: L'extraction de pétrole du champ de Sangomar, 'un moment historique', selon Bassirou Diomaye Faye

Dakar — La première extraction de pétrole du champ de Sangomar faisant du Sénégal un pays producteur de pétrole depuis le 11 juin 2024 est "un moment historique et un pas important pour notre pays", a déclaré mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Pour le chef de l'Etat, c'est "un moment historique et un pas important qui vient d'être franchi par notre pays dans sa quête de souveraineté énergétique".

S'exprimant en Conseil des ministres, le président de la République a félicité le Gouvernement, notamment le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines mais également le groupe PETROSEN, le partenaire Woodside Energy et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet entamé en 2020.

Le chef de l'Etat a demandé au Premier ministre et à l'ensemble du Gouvernement "de veiller à l'exploitation optimale et transparente des ressources nationales pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures".

Le président de la République a annoncé "la tenue prochaine d'une session du Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COSPETROGAZ) dont la composition sera révisée".

"L'objectif de cette session, selon lui, sera d'actualiser la stratégie nationale de développement et d'exploitation des ressources pétrolières et gazières tout en veillant à la bonne répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures".