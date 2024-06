Madagascar: Barea - « Un bon groupe se forme »

La délégation malgache de trente-deux personnes aux troisième et quatrième journées qualificatives à la Coupe du monde, en Afrique du Sud, est rentrée au pays hier. Quatorze joueurs expatriés et quatre locaux ont débarqué dans l'après-midi à l'aéroport d'Ivato, accueillis en héros par leur famille respective.

La plupart d'entre eux ont confirmé qu'un bon groupe se forme après les matchs à Johannesburg.

« Les éléments sont complémentaires... Un groupe est en train de se former. Il y a de l'osmose dans le groupe. J'espère que le sélectionneur va le garder suivant, bien évidemment, la forme de chacun. Les joueurs ont fait preuve de combativité », souligne le milieu du FC Ratchaburi FC thaïlandais, Ibrahim Amada.

« La préparation de dix jours a porté ses fruits. Le point à améliorer est la concentration en fin de match afin d'éviter d'encaisser au dernier moment, ce qui gâche les quatre-vingt-dix minutes d'effort », précise le capitaine qui fait son come-back. À sa deuxième et troisième titularisation, le portier de l'AJ Auxerre, Sonny Laiton, a séduit le staff technique et les fans des Barea. « Nous étions solides. J'ai fait deux bons matchs. Je suis content de mes performances et le staff aussi. C'était donc positif », confie l'homme du match contre le Mali.

« L'état d'esprit du groupe a été notre point fort. Nous avons un bon groupe...Nous nous entendons bien... et nous sommes revenus avec zéro défaite », mentionne Laiton.

Huit des expatriés s'envoleront pour La Réunion ce jeudi, notamment Demoleon, Tsiry, Ando, Angelo, Boyer, Melvin, Fontaine et Laiton. Ibrahim et Carolus vont encore rester au pays. Nina, Rado, Tendry et Andy vont de suite reprendre les demi-finales de la PFL et les quarts de la Coupe dès aujourd'hui.