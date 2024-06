Sénégal: Retard des salaires au Crous de Diamniadio - Les agents très remontés, exigent des mesures correctives

Les agents du CROUS de Diamniadio ont exprimé leur ras-le-bol face au retard persistant de leur salaire. Dans un communiqué de l'Intersyndicale parvenu à Sud Quotidien, ces travailleurs dénonçant avec la dernière énergie cette situation, exigent des mesures correctives des responsables de cette forfaiture.

Dans un communiqué, parcourus par Sudquotidien.sn, l'Intersyndicale des Agents du Centre Régional des OEuvres Universitaires et Sociales (CROUS) de Diamniadio, indique que «Depuis plusieurs mois, les agents du CROUS de Diamniadio font face à des retards injustifiés dans le paiement de leurs rémunérations, impactant ainsi leur stabilité financière et leur bien- être. Cette situation inacceptable a des répercussions directes sur la vie quotidienne des salariés, compromettant leur capacité à subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles.»

En atteste, rappellent-ils, «nos salaires du mois d'avril avaient connu une ponction allant de 40.000 FCFA à plus de 200.000 FCFA, plongeant les travailleurs dans une extrême précarité. En tant que représentants syndicaux, nous avons maintes fois alerté les autorités sur cette problématique récurrente, soulignant l'urgence d'apporter des solutions concrètes et durables», souligne-t-on dans le même communiqué de l'Intersyndical, qui regrette le fait que ses appels sont restés vains.

A cet égard ces travailleurs appellent les autorités à régulariser cette situation. Et l'intersyndicale de déclarer : «Au nom de tous les agents du CROUS de Diamniadio, nous demandons fermement à nos autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour régulariser la situation et assurer que de telles situations ne se reproduisent plus à l'avenir. Nous exigeons une transparence totale sur les raisons de ces retards et une assurance quant aux actions entreprises pour y remédier efficacement».

Ils soulignent, par ailleurs, l'importance du respect des droits des travailleurs. «Nous rappelons aux autorités que le respect des droits des travailleurs du CROUS de Diamniadio est primordial et non négociable. Nous restons déterminés à défendre les intérêts de nos membres et à oeuvrer pour un environnement de travail juste et équitable», ont-ils fait remarquer, avant de demander l'intervention de la tutelle.

Et la note d'indiquer : «L'Intersyndical des agents du CROUS de Diamniadio sollicite l'intervention du Ministre de tutelle pour un règlement définitif de ce problème qui gangrène le bon fonctionnement de notre institution.» En revanche, l'Intersyndicale dit rester vigilante et prête à prendre toutes les initiatives nécessaires, pour garantir le respect des droits des travailleurs.