Ile Maurice: Le mot «baja» fait sortir Padayachy de ses gonds

Qualifiant le Budget de «désastre» mardi soir lors de son discours et de «bajanomics» les manières dont le budget a été conçu en utilisant les termes «economics by counting baja», la députée de l'opposition Stéphanie Anquetil s'est attiré les foudres du ministre des Finances.

Renganaden Padayachy est sorti de ses gonds et a répondu : «Mo enn vander baja mo aksepte.» Le speaker Sooroojdev Phokeer a vite réagi et a donné l'assurance à Renganaden Padayachy qu'il s'en occupait. Pour tout calmer, la députée travailliste a dû s'en excuser et retirer ses propos.

Critiquant le motto du Budget, Stéphanie Anquetil a estimé que le ministre des Finances «s'est lourdement planté» avec le Budget. «Ce que ce Budget construit aujourd'hui, c'est la dette publique de demain. Un acte irresponsable et irréfléchi», a-t-elle dit, accusant le gouvernement. La dette publique, a-t-elle ajouté, est sans *«souffle véritable» et «sans vision», et avec le but de séduire les électeurs par des promesses électorales «bidon».

Elle a dit que l'opposition est contre la politique du clientélisme et non des «opposants systématiques». L'ambiance de vendredi dernier à l'Assemblée nationale, a-t-elle déclaré, était «sinistre» et le langage corporel du ministre des Finances «disait tout». La fourniture d'eau 24/7, comme promise par le gouvernement ne s'est pas réalisée, mais la réalité est le «24 sec».