Ile Maurice: Au tour de la reine de beauté de porter plainte

Une Miss Mauritius fait l'objet d'une plainte pour agression, avec ses proches qui auraient débarqué avec des sabres pour menacer la famille Chuttoo à Grande-Rivière.

Dans sa plainte au poste de police de Line-Barracks, Nikriti Chuttoo explique que le jeudi 30 mai, elle était à son domicile lorsque son frère a eu une altercation avec une Miss Mauritius qui, par le passé, résidait dans le même quartier, et qui vit maintenant à Ste-Croix. L'affaire a été réglée sur place. Mais le vendredi 31 mai, trois autres hommes armés, accompagnés de la Miss Mauritius, ont débarqué chez elle pour la menacer et l'insulter. Son frère n'était pas à la maison et ses parents ont été traumatisés.

De son côté la Miss Mauritius, a consigné une déposition dans la soirée du mardi 11 juin au poste de police de Line-Barracks. La jeune femme de 20 ans a expliqué que le 30 mai, vers 20 heures, elle s'est rendue en voiture chez sa grand-mère à la rue Adolph Roland, Grande-Rivière-Nord-Ouest. En arrivant à environ 100 mètres de la maison, le véhicule du voisin de sa grand-mère obstruait la route.

Selon la Miss Mauritius, lorsqu'elle lui a poliment demandé de déplacer le véhicule, il est devenu agressif. Il aurait refusé de bouger et l'aurait insultée. Elle est descendue de sa voiture. Le voisin se serait approché et l'aurait poussée à l'épaule en disant : «Kan to enn tifi ki arrive?» Puis il est parti.