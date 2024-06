Ile Maurice: Shibchurn met en cause un haut gradé

Vishal Shibchurn, qui allègue avoir été victime d'une tentative de meurtre alors qu'il est en détention préventive à la prison de Beau-Bassin, a été interrogé par la police de Barkly le vendredi 31 mai.

Il est revenu sur l'incident du 25 mai où quatre détenus l'auraient agressé. Vishal Shibchurn a poursuivi son grand déballage et a fait de graves allégations contre un haut gradé de la prison lors de son audition par les hommes du chef inspecteur Moorghen.

Après son interrogatoire, l'enquête est menée sur deux volets. L'un pour tentative de meurtre et l'autre pour «forgery». Selon Vishal Shibchurn, alors qu'il était admis à l'hôpital de Rose-Belle après son agression, un haut gradé de la prison serait venu le voir pour un «statement». Mais le haut gradé aurait mis par écrit que sa déclaration a été prise en présence d'un officier de prison.

«J'ai dit au haut gradé pourquoi vous impliquez un autre officier comme témoin alors qu'il n'est pas présent ? Il m'a demandé de signer et de me taire», a confié Vishal Shibchurn aux enquêteurs. Le récidiviste dit avoir aussi subi des pressions pour qu'il ne rapporte pas l'affaire et des supérieurs de la prison n'avaient pas été informés de l'incident. Il aurait été conduit à l'hôpital cinq heures après l'incident alors qu'il avait été agressé avec un objet tranchant. Vishal Shibchurn a retenu les services de Me Pravesh Nuckcheddy.

Vishal Shibchurn relate qu'il a été victime d'un règlement de comptes pour deux raisons. Premièrement, on l'accuse d'être une taupe et que ce serait lui qui informe des gardiens que des cigarettes ou autres produits prohibés parviennent à entrer dans la prison. Deuxièmement, on essaierait de l'éliminer car il est un témoin clé dans l'affaire Caël Permes. Selon lui, des hauts gradés ont agi en complicité avec des prisonniers pour monter un plan pour l'agresser.

C'est ainsi que quatre détenus l'auraient agressé alors qu'il se dirigeait vers la salle de bains pour prendre sa douche. L'un des détenus incriminés est toujours hospitalisé dans le quartier de haute sécurité à l'hôpital Brown Sequard. Il avait commis une tentative de suicide le 28 mai.

Les enquêteurs attendent l'aval de son médecin traitant pour l'interroger. Vishal Shibchurn a pu fournir l'identité de l'un de ses agresseurs mais déclare qu'il ne connaît pas les trois autres mais peut les identifier. Les enquêteurs procéderont au visionnage des images des caméras de surveillance de la prison.