Ile Maurice: Rajanah Dhaliah - «Des bases solides pour une économie prospère»

Rajanah Dhaliah est d'avis que ce Budget pose une base solide pour une économie prospère. Maurice, a-t-il dit, a connu des progrès significatifs, témoignant du dévouement de ce gouvernement.

Selon lui, ce Budget vise à dynamiser notre économie. L'introduction d'un mécanisme accéléré pour faciliter les permis d'Environmental Impact Assessment, a ajouté le député, permettra de faciliter les licences commerciales, d'attirer les investissements étrangers et d'améliorer notre compétitivité sur la scène mondiale. «En rationalisant les activités touristiques, nous donnons le ton pour la durabilité dans le secteur du tourisme.»

Le député Dhaliah a également parlé de l'engagement du gouvernement pour la protection des coraux, ce qui garantira la protection de nos écosystèmes marins et terrestres, et positionnera Maurice de manière favorable. Pour lui, ce Budget accorde une importance significative aux soins sociaux et de santé. «L'introduction de lunettes numériques et le renforcement du soutien aux programmes de formation et d'apprentissage sont des étapes vers des programmes inclusifs. L'accent mis sur la santé mentale des adolescents est un aspect crucial de ce Budget. Nous posons les bases d'une future génération plus saine et résiliente.»

De plus, a-t-il affirmé, en investissant dans les énergies renouvelables, nous assurons des mesures plus vertes et plus résilientes pour Maurice. «Ce Budget est un symbole d'espoir et de progrès pour un Maurice durable et inclusif. C'est un moment de réflexion et de fierté», a conclu le député Dhaliah.