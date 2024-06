Congo-Kinshasa: Lancement du projet « Amani Kwetu » pour promouvoir la paix dans la région de Beni

L'ONG Action pour la protection de la femme, enfant et environnement au Congo ( APROFEEC-RDC ) a lancé mercredi 12 juin à Beni (Nord-Kivu) le projet dénommé « Amani Kwetu », entendez par-là : « La paix chez nous ».

Le lancement de ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'agenda femmes, paix et sécurité de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu'à la consolidation de la paix.

Parmi les principales activités prévues dans le cadre de ce projet, figurent des tables rondes et festivals culturels, pour inciter la population notamment des femmes à promouvoir la paix à Beni. Cette région est touchée par l'insécurité et des conflits armés depuis deux décennies.

Croyance Limusu, chef du projet « Amani Kwetu », explique l'importance de ces activités :

« Nous voulons que les jeunes ainsi que les autorités puissent promouvoir des pratiques favorables à la paix. Ils ont des capacités et connaissances. C'est pourquoi nous voulons qu'on puisse s'asseoir et que les gens se mettent ensemble afin que nous partagions nos opinions, nos actions et qu'on s'engage pour que la paix soit une réalité ».

Brigitte Batapoa, vice-présidente du Comité local de paix et développement dans la commune de Mulekera de Beni, parle d'un projet qui devrait promouvoir la paix dans la région :

« Pour nous, c'est une opportunité à capitaliser. Cependant, notre attente est que ce projet contribue au retour de la paix. »

Pour sa part, le Bishop Janvier Baraka, président du conseil des confessions religieuses dans la région de Beni, estime qu'avec le retour de la paix à Beni, la région devrait connaître son émergence :

« A ceux-là qui détiennent les armes et ceux qui veulent les prendre pour tuer et massacrer leurs semblables, d'abandonner cette sale besogne. Il y a beaucoup à faire. Mais si nous avons la paix, nous ferons tout, et nous allons émerger. »

Le projet « Amani Kwetu », exécuté avec l'appui financier de l'ONU -Femme et l'ambassade de Norvège, va durer six mois.