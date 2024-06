Maroc: Londres - L'expert marocain Hassan Sefrioui, membre du jury du prestigieux Prix scientifique 'Longitude'

Londres — Le directeur et membre du comité exécutif de la fondation MAScIR, Hassan Sefrioui, a fait partie du jury d'experts internationaux de renom qui ont décerné, mercredi soir à Londres, le prestigieux Prix "Longitude" à un test de diagnostic des superbactéries.

Le prix "Longitude", doté de 8 millions de livres sterling, a été attribué à l'issue d'un concours qui visait à trouver de nouveaux outils pour lutter contre le fléau des superbactéries. Le test primé permet de détecter rapidement si une infection est causée par une bactérie et d'identifier les antibiotiques adéquats pour la traiter.

La mise au point d'un test de diagnostic médical est une tâche difficile en raison du coût élevé des matières premières, de l'équipement lourd et de la main-d'oeuvre, notamment pour les pays à revenu faible et intermédiaire, a fait savoir M. Sefrioui.

D'où l'importance de développer des tests rentables basés sur des technologies abordables qui peuvent surmonter les problèmes de transport et de chaîne du froid, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

Le test fonctionne pour les infections urinaires, a ajouté M. Sefrioui, qui est également membre du groupe consultatif technique et de diagnostic de l'Organisation mondiale de la Santé, précisant que lorsque le patient arrive pour la première fois à l'hôpital ou dans un cabinet médical, il n'est pas facile de savoir si son infection est causée par une bactérie, un virus ou même un champignon.

Les médecins doivent alors envoyer un échantillon à un laboratoire de microbiologie clinique, mais cela peut prendre plusieurs jours pour révéler la cause et les antibiotiques auxquels l'infection peut être sensible. Or, le test primé révèle en 15 minutes si l'infection est bactérienne et en 45 minutes, quels antibiotiques sont efficaces, a détaillé M. Sefrioui.

Les travaux originaux du test primé ont été réalisés par des chercheurs suédois et le test est désormais commercialisé par la société Sysmex Astrego.

Le prix Longitude, dont la récompense financière est près de dix fois supérieure à celle d'un prix Nobel, est né d'un concours organisé en 1714. L'édition de cette année s'est concentrée donc sur le fléau moderne des superbactéries.

Selon les estimations officielles, les infections qui résistent aux médicaments utilisés pour les traiter tuent plus d'un million de personnes chaque année, ce qui vaut à ce problème la dénomination de "pandémie silencieuse".

La Fondation MAScIR est une association à but non lucratif qui relève de l'Université Mohammed VI Polytechnique. Créée en 2007, elle vise la promotion et le développement de pôles de recherche technologique dans les domaines des matériaux et nanomatériaux, de la biotechnologie, de la microélectronique et des sciences de la vie. Ses travaux sont orientés vers la recherche appliquée et l'innovation pour répondre aux besoins du marché.