Gambie: Intervention de 25 millions de dollars de la MCC pour réduire l'insuffisance de l'approvisionnement en électricité

L'honorable Nani Juwara, Ministre du Pétrole et de l'Energie, a déclaré que l'intervention de la Millennium Challenge Corporation (MCC) permettra au gouvernement de la Gambie de réduire les défis liés à l'inadéquation et au manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité dans le pays.

Le ministre Juwara a fait ces remarques hier, mardi, au Centre de Conférence International Sir Dawda Kairaba Jawara lors de l'atelier d'étude consultatif sur la séparation des services de fourniture d'eau et d'électricité de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC).

Le Millennium Challenge Account - Gambie (MCA-G), avec le soutien de la Millennium Challenge Corporation (MCC), met en oeuvre un programme Threshold de 25 millions de dollars qui vise à améliorer la gouvernance et les opérations du secteur de l'électricité en instituant des réformes qui favorisent la responsabilité et la transparence.

Le sujet de discussion de la réunion constituait l'une des activités prédéterminées financées par le programme Threshold de la MCC, qui vise à relever les défis d'un approvisionnement en électricité peu fiable et inadéquat en Gambie. Le programme est conçu pour compléter les investissements dans le secteur de l'énergie que le gouvernement de la Gambie a entrepris avec le soutien d'autres partenaires de développement tels que la Banque Mondiale et l'Union Européenne.

Grâce au soutien de la Banque Mondiale au secteur de l'énergie, certains progrès ont été réalisés, notamment la séparation des comptes des unités commerciales de la NAWEC. Cependant, la séparation juridique des services de base n'a pas encore été entamée malgré l'engagement du gouvernement dans le cadre de l'ancienne politique énergétique. Par le biais de l'intervention du MCC Threshold, le gouvernement a demandé l'étude de séparation des services de la NAWEC parmi plusieurs autres activités mises en oeuvre par GFA Consulting Group - le contractant du service Threshold pour le secteur de l'électricité.

L'étude vise l'analyse des coûts et avantages des différentes options de séparation du plomb en vue de faciliter la prise d'une décision judicieuse par le gouvernement.

Mr Juwara a expliqué que l'étude offre une réponse à l'éternelle question concernant la structure institutionnelle optimale devant permettre à un service public moderne de répondre aux aspirations du public.

Il a souligné que les résultats de l'atelier permettront au gouvernement de la Gambie de prendre une décision fondée sur des données probantes, et ce, en vue de tracer une voie durable pour la fourniture de services d'électricité et d'eau propre, fiables et abordables pour tous les Gambiens.

« Avec un secteur de l'électricité robuste, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir meilleur pour notre développement national. La séparation des services de fourniture d'eau et d'électricité de la NAWEC est une priorité pour le gouvernement, » a-t-il déclaré.

Selon lui, guidé par la volonté d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'uniformiser les règles du jeu pour encourager la participation du secteur privé dans le secteur de l'électricité, le gouvernement de la Gambie a l'intention de dissocier les activités de la NAWEC liées à l'eau et à l'électricité, notant qu'il est envisagé que la séparation des services de fourniture d'eau et d'électricité conduise à une meilleure prestation de services, à une plus grande concentration sur les services de fourniture d'eau, à une augmentation des investissements dans l'infrastructure des deux services et à une réduction du fardeau financier sur le budget national.

Mme Saffie Dambelleh, directeur général du Millennium Challenge Account - Gambie (MCA-G), a déclaré que l'étude de consultation appelle à la nécessité de reconnaître le fait que toute réforme s'accompagne de défis et qu'il est donc impératif de réfléchir à la nature du service public en tant que fournisseur de services indispensables à tous les Gambiens.

« Ainsi, toutes les options de séparation doivent être évaluées de manière critique et approfondie en vue de faciliter la prise de décisions qui serviront les intérêts des Gambiens et conduiront à une meilleure qualité de vie. En outre, la gestion du processus de séparation des deux services essentiels de la compagnie doit prendre en compte la nécessité d'assurer la continuité des activités, » a-t-il souligné.

