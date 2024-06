Angola: Ouverture de la 4ème édition d'ANGOTIC

Luanda — La 4ème édition du Forum International sur les Technologies en Angola (ANGOTIC-2024) s'est ouverte jeudi, à Luanda, au cours d'une cérémonie présidée par le Président de la République, João Lourenço.

Dans le discours d'ouverture, le Chef de l'État a souligné la croissance significative du secteur des télécommunications et des technologies de l'information, résultant des investissements réalisés par le gouvernement, qui ont permis une augmentation du réseau de téléphonie mobile, entre les années 2021 et 2023, de 59, 2 pour cent en termes d'abonnés.

ANGOTIC 2024 se déroule jusqu'à samedi prochain (15), au Centre de Conventions de Talatona, sous la devise « Numériser, connecter et innover », avec la participation de 125 startups et 70 entreprises exposantes, en plus de 170 participants, dont des conférenciers, parmi lesquels 65 étrangers.

Le forum vise à promouvoir le débat sur des sujets actuels, mondiaux et futurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, à partager les connaissances, à faciliter la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants et des experts, ainsi qu'à présenter les innovations et les tendances du secteur, et devrait servir de facteur de soutien pour la diversification économique nationale.

L'analyse portera sur des sujets tels que "L'impact de la technologie 5G sur l'industrie et l'émergence de la 6G", "Les médias numériques et les défis des nouvelles technologies dans la communication sociale", "La cybersécurité et comment protéger votre entreprise à l'ère numérique", "L'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle".

Le calendrier réserve également, entre autres, des débats sur « L'état actuel/futur des incubateurs et des startups d'innovation technologique », « L'éducation spatiale », « Le secret de l'innovation numérique » et « Comment éviter le vol et le clonage de données ».