Afrique: Le renforcement de la coopération culturelle au centre d'entretiens entre M. Bensaid et le vice-ministre chinois de la Culture

Rabat — Le renforcement de la coopération culturelle entre le Royaume du Maroc et la République de Chine a été au centre d'entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et le vice-ministre chinois de la Culture et du tourisme, Rao Quan.

Au cours de ces entretiens, les deux parties ont souligné la dynamique positive que connaissent les relations entre le Maroc et la Chine depuis la signature de la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Xi Jinping, lors de la Visite Royale à Pékin en mai 2016, ce qui reflète les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

MM. Bensaid et Rao ont également examiné les moyens de renforcer la coopération culturelle et de rapprocher les peuples marocain et chinois par le biais de la culture, compte tenu de l'histoire des relations unissant le Maroc et la Chine, outre les mécanismes de mise en oeuvre de la coopération culturelle ainsi que la mise en place d'initiatives bilatérales dans le domaine du cinéma, des industries culturelles et de l'industrie des jeux vidéo, ajoute la même source.

A cet égard, les deux ministres sont convenus d'une coordination bilatérale dans les forums régionaux et internationaux liés à la culture.

A l'issue de ces entretiens, les deux parties ont signé le programme exécutif de coopération culturelle 2024-2028, visant à promouvoir les échanges culturels, à encourager les visites bilatérales et à créer des initiatives et cadres de coopération.

Ce programme porte également sur le renforcement de la coordination et de la coopération au niveau de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'échange d'expertise et la formation continue.