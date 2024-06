Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Un nouveau cap pour le projet d'inclusion productive des jeunes

La session ordinaire du comité de pilotage du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, ouverte le 13 juin à Brazzaville, est consacrée à l'analyse des documents qui faciliteront la mise en oeuvre de ce projet en cette année dite de la jeunesse.

Au cours de la toute première session du comité de pilotage du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, les acteurs impliqués examinent le projet, le plan de travail y relatif, le budget annuel et le plan de passation des marchés exercice 2024.

« Ces documents permettront au Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes de mettre en oeuvre les activités programmées, budgétisées pour les mois de l'année 2024 qui nous restent », a expliqué le directeur de cabinet de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ferdinand Sosthène Likouka, ouvrant les travaux de ladite session en présence de ses collègues directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Eugène Ikounga ; directeur de cabinet de la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Lucien Kende.

Selon lui, ce projet est une des solutions idoines à apporter non seulement à la protection sociale en promouvant la réduction de la vulnérabilité des jeunes tout en favorisant leur résilience socio-économique, mais aussi au développement de leurs compétences à l'employabilité.

Les attentes

De ces activités annoncées découleront des résultats : la création du Fonds national de solidarité de l'Agence de gestion du Registre social unique ; de l'Agence nationale d'insertion, de l'économie sociale et solidaire. Egalement, le financement des transferts monétaires pour des activités génératrices de revenus au profit de 2000 ménages vulnérables ; les formations en auto-emploi de 33 000 jeunes à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie dans le Niari, et Ouesso dans la Sangha ; la formation de 2600 jeunes aux divers métiers techniques et professionnels.

« Il nous revient donc la responsabilité de bien planifier dans le temps les principales activités qui seront retenues sans compromettre la capacité d'absorption financière qui est le baromètre significatif de l'évaluation de notre projet », a indiqué Ferdinand Sosthène Likouka.

Toutes les parties impliquées dans ce projet sont appelées à collaborer étroitement afin que les activités prévues aient un impact durable, transformateur et positif sur la population qui en est la principale bénéficiaire. Le directeur de cabinet de la ministre en charge du Plan a rappelé que ce comité de pilotage du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes se tient dans un contexte marqué par la clôture du projet Lisungi (système des filets sociaux). Aussi, dans un contexte où l'année 2024 est dédiée à la jeunesse qui représente 76% de la population congolaise.