Congo-Kinshasa: Santé - Le ministre Roger Kamba face aux défis

Reconduit à la tête du ministère de la Santé et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba a fixé déjà les priorités de son action juste après l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale.

Dix défis majeurs doivent être relevés par le patron de la Santé et Prévoyance sociale pour améliorer l'accès des Congolais aux soins de santé de qualité. La couverture sanitaire universelle est l'une des priorités et devra être étendue à l'assurance maladie de certaines catégories de la population, notamment aux enseignants, retraités militaires et policiers, aux invalides de guerre .

En sus de l'extension de la couverture santé universelle aux autres catégories sociales, le ministre Roger Kamba entend aussi étendre également la gratuité des accouchements et les soins aux nouveau-nés dans toutes les provinces.

S'agissant de l'approvisionnement en médicaments, le ministre de la Santé et Prévoyance sociale envisage relever le défi d'élaborer et de signer le décret favorisant l'opérationnalisation du système national d'approvisionnement, à travers l'Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, et aussi mettre en place l'Agence nationale d'approvisionnement en médicaments pour l'optimisation de la distribution aux établissements des soins et dépôts pharmaceutiques. Aussi s'est -il engagé à poursuivre la réfection et l'équipement des hôpitaux généraux de référence des chefs-lieux des provinces:

D'autres priorités sont l'approvisionnement du Centre hospitalier universitaire Renaissance (HGP ex-maman Yemo), Hôpital Sendwe, Hôpital de la Muya et le Centre de chirurgie du camp Kokolo, nouvellement construits ou réhabilités, en kits de médicaments essentiels pour leur mise en service effective; la distribution des équipements médicaux aux grands hôpitaux, dans plus de 2000 centres de santé et dans les 780 centres en cours de construction dans le cadre du PDL 145-T; l'amélioration des salaires du personnel de santé et l'atteinte d'un salaire moyen de 250 dollars américains.

Poursuivre l'amélioration de la couverture vaccinale administrative pour tous les antigènes au-delà du taux de 94,2% atteint en 2023; renforcer la lutte contre toutes les formes de malnutrition, y compris le konzo, et élaborer la cartographie nationale des mutuelles de santé ainsi que des structures accompagnatrices et des risques professionnels, sont aussi de défis qui attendent le ministre Roger Kamba.

Pour y arriver, il comptera, entre autres, sur son expertise de médecin pendant plus de trente ans dont vingt-deux en pédiatrie; de formateur en réanimation pédiatrique et spécialisé en gestion de programme de santé publique; de gestionnaire de haut niveau des programmes de santé communautaire et renforcement des capacités des intervenants en santé.

Précisons qu'avant d'être nomméen 2023, le Dr Roger Kamba a été conseiller spécial du président de la République chargé du déploiement de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, ainsi que coordonnateur du groupe de travail présidentiel de la riposte contre la covid-19.