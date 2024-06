Guinée: Lelouma - Un corps en décomposition découvert à Laafou

Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans l'après-midi du 12 juin 2024 dans la commune rurale de Laafou du ressort préfectoral de Lelouma.

Selon le président de la délégation spéciale des lieux, la femme était taciturne et vivait recluse dans une petite maison. La dernière fois qu'elle a été vue est samedi et comme dimanche et lundi non plus pas un ne l'a aperçue, les gens se sont posés des questions et des recherches ont été entamées, puis dans la foulée un citoyen a tenté son numéro et le téléphone a crépité à l'intérieur alertant les chercheurs.

Alors, les autorités ont été alertées ainsi qu'un agent de santé et un ouvrier pour enfoncer la porte.

À l'intérieur, la porte de la chambre n'était pas fermé et le corps sans vie et en début de décomposition gisait sur une natte et l'agent de santé après examen n'a remarqué aucun signe de violence externe emmenant à conclure à l'arrêt cardiaque brutal.

Des informations complémentaires recueillies, Djamilatou Diallo avait connu trois mariages et n'avait jamais connu le plaisir de l'enfantement.