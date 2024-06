Cameroun: Eneo va doubler les capacités de production des centrales solaires de Maroua et Guider

Le 05 juin 2024, ENEO Cameroon a signé deux nouveaux contrats avec son partenaire la société Release by Scatec, pour doubler les capacités de production et de stockage des batteries des parcs solaires de Maroua et Guider.

Selon Amine Homman Ludiye, Directeur Général d'ENEO Cameroon, « ENEO a renouvelé sa confiance à Release by Scatec pour doubler les capacités des centrales solaires de Guider et Maroua. Cela permettra à Eneo de sécuriser d'avantage la production d'énergie dans le septentrion et d'améliorer la qualité de service pour les ménages et les industries de la région. Ce nouveau pas vers une énergie plus fiable et décarbonée s'inscrit dans la stratégie d'ENEO qui a à coeur de poursuivre ses efforts, sous l'égide du Gouvernement du Cameroun, pour améliorer durablement l'offre énergétique au Cameroun. »

Au terme des travaux prévus s'achever avant fin 2025, sauf cas de force majeure, cette production augmentée permettra une fourniture plus stable en électricité, même aux heures de pointe, aux ménages et industries du Septentrion.

Pour Gaston Eloundou Essomba, Ministre de l'eau et de l'Energie du Cameroun «Notre partenariat fructueux avec Release by Scatec a grandement bénéficié aux populations et industries du Nord du Cameroun en réduisant les pannes d'électricité. Ce nouveau projet réduira davantage notre dépendance au diesel et permettra au gouvernement de réaliser des économies importantes sur les budgets de combustibles",

"Cette extension témoigne du succès des projets initiaux et des avantages offerts par notre offre innovante. En augmentant la capacité installée dans le pays, nous réaffirmons notre collaboration avec ENEO et notre engagement envers le Cameroun en tant que marché clé pour nos solutions", selon Hans Olav Kvalvaag, PDG de Release.

La stratégie de développement des énergies renouvelables d'ENEO

Les parcs solaires de Maroua et de Guider sont les premières de grandes capacités solaires au Cameroun et dans la sous-région. Développés avec l'appui du Gouvernement, ils s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de développement des énergies renouvelables d'ENEO. Un programme lancé en 2018 par les premières hybridations de ses centrales thermiques isolées à Djoum, Lomié et récemment à Garoua Boulai. Un programme d'hybridation de 7 nouvelles centrales isolées est prévu en 2024.

La stratégie des énergies renouvelables et de transition écologique chez Eneo repose sur les piliers suivants :

· Assurer la continuité de la production et l'allongement de la durée de vie des grands barrages Songloulou, Edéa et Lagdo, l'hydroélectricité demeurant bien sûr la première des énergies renouvelables ;

· Développer des parcs solaires importants : la phase 1 de Guider et Maroua étaient les premiers. Nous venons de lancer la phase 2 ;

· Hybrider les centrales isolées en joignant à la production thermique de petits parcs solaires ;

· Faciliter la construction de minicentrales hydro. C'est le cas à Mbakaou où Eneo a garanti l'achat d'énergie ;

· Conseiller le Gouvernement et les investisseurs intéressés sur les opportunités : plusieurs études ont été menées par Eneo sur des niches de toutes les formes d'énergies renouvelables au Cameroun.

Par cette approche, ENEO soutient la politique gouvernementale en matière de renforcement de l'accès à l'électricité, et particulièrement de développement des énergies renouvelables.

A propos d'Eneo, Opérateur historique du Secteur Electrique au Cameroun

Eneo ambitionne de fournir en toute sécurité une énergie propre et durable, à un prix abordable. Elle travaille à offrir une qualité de service fiable, tout en étant un modèle de gouvernance.

L'intégrité, la cohésion, le respect et l'engagement sont le socle de valeurs sur lequel Eneo fonde son identité. Elles sont essentielles à la conduite de notre mission d'utilité publique, mais également pour satisfaire nos clients et plus globalement l'ensemble de nos parties prenantes. Avec un effectif de 3 664 salariés répartis entre nos activités principales que sont la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique, Eneo s'investit chaque jour pour améliorer la qualité de la fourniture électrique. Nos travailleurs sont fiers d'appartenir à une entreprise résiliente qui oeuvre à sa transformation pour devenir une force motrice et un catalyseur de croissance.

Eneo est une société d'économie mixte au capital détenu à 51% par le groupe Actis, à 44% par l'Etat du Cameroun et à 5% au personnel.