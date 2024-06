Ile Maurice: «J'ai été au seuil de la mort deux fois par la faute de ce médecin»

Il aurait connu un martyr entre les mains d'un chirurgien renommé au sein de la santé. Un homme de 49 ans a consigné une déposition au poste de police de l'hôpital Dr Jeetoo le 5 juin.

Il accuse le médecin de négligence médicale.«Mon opération a mal tourné. J'ai été au seuil de la mort deux fois par la faute de ce médecin», confie cet habitant de Castel. Il dit ne souhaiter à personne de vivre l'épreuve qu'il a vécue. Il a aussi adressé une plainte au ministère de la Santé, au Medical Council et à l'Ombudsperson.

Dans sa plainte à la police, le patient relate que le 18 mars, il a été admis à l'hôpital Dr Jeetoo après un traitement pour des calculs rénaux et le samedi 23 mars, il a subi une opération chirurgicale. Le lendemain vers 02 h 00, il a ressenti une douleur intense à l'abdomen là où il a été opéré et à plusieurs reprises, il a informé les infirmiers du service, mais aucun médecin n'est venu le voir.

Le même jour à 05 h 00, il a téléphoné à un proche qui travaille à l'hôpital Dr Jeetoo pour l'informer de son cas. Quelques minutes plus tard, un infirmier est venu lui administrer une dose de médicament, après quoi il s'est endormi.

Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est retrouvé entouré d'un groupe de médecins, qui l'ont conduit au service de radiologie pour un scanner urgent, puis au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale, à la suite de laquelle il est tombé dans le coma pendant deux jours. Selon le patient, il a repris conscience le 28 mars dans la journée et il est resté neuf jours en soins intensifs chirurgicaux, a ensuite été transféré en soins intensifs médicaux pendant trois jours, puis dans une salle.

Il a quitté l'hôpital le 8 avril. Le 29 avril, après son rendez-vous à l'hôpital, il a eu une forte fièvre et il s'est rendu dans une clinique. Là, il a été admis et après tous les tests médicaux effectués sur lui, il a appris qu'il avait une grave infection. Deux jours plus tard, il s'est rendu dans un hôpital privé où il a été admis en soins intensifs et il est sorti de l'établissement après une semaine.

Le 14 mai, il s'est de nouveau rendu à cet hôpital privé où ils lui ont enlevé tous les drains et les calculs rénaux. «Il n'y a pas d'urologue à l'hôpital Jeetoo. C'est un chirurgien généraliste avec une connaissance en urologie qui a pratiqué l'opération. Pire on m'a laissé avec une sonde urinaire pendant 5 semaines, ce qui a causé une infection où j'aurais pu perdre mes reins. Le médecin a refusé de signer le document afin que je puisse me faire opérer en Inde alors qu'il n'est pas spécialisé pour ce genre d'opération», relate l'habitant de Castel.

Selon nos informations, ce ne serait pas la première fois que des opérations se passent mal entre les mains de ce chirurgien. Sollicité par rapport à la plainte du quadragénaire, la cellule de communication du ministère de la Santé relate que le ministère demandera un rapport de l'hôpital Jeetoo.