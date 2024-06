Ile Maurice: Des chèques et reçus tirés au nom de Kavydass Ramano

L'on découvre qui est le pote en affaires du ministre de l'Environnement. Et qui signe les chèques, reçus et autres certificats de propriété pour lui rendre service...

Maneesh Gobin a soigneusement évité de répondre à Arvin Boolell qui voulait savoir si Kavy Ramano a encaissé et émis des chèques en tant que notaire. Vous saurez pourquoi.

Nous sommes en présence d'un chèque et d'un reçu pour les montants de Rs 45 000 et Rs 830 450 représentant des frais de notaire et le montant d'une vente d'un bien respectivement. Le reçu est bien fait sur un papier avec l'en-tête et le sceau de l'étude de Kavydass Ramano, bien qu'il soit mentionné «acte passé au rapport de Me Dharmaveersingh Roopun Notaire.» (voir facsimilé)

Pour ceux qui l'ignorent, c'est bien Soudesh Roopun dont il s'agit et que le ministre Ramano a choisi comme partenaire et homme de confiance. Il est inutile de revenir sur les nombreuses accusations dont fait l'objet Soudesh Roopun depuis 2000 et qui continue à exercer. Cependant, on comprend aujourd'hui pourquoi ce notaire «qui fait honte à la profession», comme nous le dit un de ses confrères, est intouchable.

La police et feue l'ICAC avaient refusé d'enquêter sur lui. Il semble bénéficier également de la protection de la Chambre des Notaires, en tout cas celle sous l'ancienne direction.

%

Le bureau de l'Attorney General le traite aussi en VVIP car, selon notre dernière enquête, le dossier Roopun - le notaire, pas le frère président de la République - dormirait toujours dans un tiroir de Maneesh Gobin. Qui s'est gardé lors de la PNQ de prononcer le nom de ce notaire honni de tous. Toutefois, Gobin a considéré les accusations portées contre ce notaire d'hypothèses.

Signés par des clercs ?

Cependant, l'essentiel à retenir dans le reçu, c'est que l'étude paie et reçoit bien de grosses sommes d'argent. Et comme l'a rappelé Reza Uteem, l'étude Ramano et Kavydass Ramano ne font qu'un, contrairement à ce qu'affirme l'Attorney General. Mais qui émet les chèques ? On constate que ce sont un certain Pooneeth et une certaine Mewa, probablement des clercs de notaire.

C'est cette dernière qui avait signé le certificat de propriété en faveur de Square Deal Multipurpose Cooperative Ltd qu'a révélé Joanna Bérenger. Si Ramano a fait comme s'il ignorait l'identité de la signataire, en affirmant dans son communiqué que la personne n'est pas autorisée à signer pour lui, eh bien ce chèque prouve non seulement le contraire mais aussi que le ministre-notaire lui fait beaucoup confiance, puisque c'est elle qui cosigne les chèques de Kavydass pour son compte à la State Bank of India.

Voilà qui relance le débat. Un homme de loi est consterné. «Décidément, ce ministre ne laisse rien lui échapper. Je pense que les frais payés pour le certificat de propriété ne sont pas que des frais.» La Financial Crimes Commission nous éclairera-t-elle bientôt ?