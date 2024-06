Madagascar: Concours - « Pitch ton projet Pro » pour les jeunes de 18 à 30 ans

Un concours de meilleurs projets est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. Les participants bénéficieront d'un accompagnement et de coaching pour la mise en œuvre de leurs projets.

Promotion de l'employabilité. C'est dans ce sens que le concours « Pitch ton projet Pro » est organisé pour les jeunes de 18 à 30 ans. C'est un concours organisé par l'association TTAN'ORA, portée par la diaspora malgache, qui s'engage à promouvoir l'éducation et l'emploi à travers divers projets concernant l'orientation et le mentorat, visant à relever le défi de l'employabilité des jeunes à Madagascar. L'inscription est déjà en cours. Des ateliers de développement seront organisés au courant de ce mois de juin.

La finale est prévue le 6 juillet durant laquelle cinq participants par catégorie défendront leur projet professionnel devant un jury avec une cérémonie de remise de prix pour les gagnants. Des partenaires engagés dans la cause des jeunes comme Madajeune, l'AUF-Madagascar, le JE-Journal des étudiants et la Fédération des clubs d'art oratoire ont également apporté leur contribution à l'organisation de ce concours.

L'employabilité des jeunes étant un enjeu majeur, TTAN'ORA souhaite à la fois développer leurs compétences techniques mais aussi leurs compétences relationnelles. Ce concours contribue à ces enjeux en offrant un accompagnement pratique aux participants, les aidant à développer et à défendre leurs projets professionnels. Il met en avant l'entrepreneuriat, l'innovation, le développement social et les arts et la culture.

Un accompagnement pratique et des ressources seront fournis pour aider les jeunes à développer et à mettre en pratique leurs idées. Un réseau de soutien professionnel sera aussi créé pour les participants. Ce concours encourage également l'épanouissement artistique et la créativité des jeunes.

A noter que l'association organisatrice de ce concours rassemble les personnes convaincues que l'éducation est la clé pour sortir de la pauvreté. Elle invite tout acteur à se joindre au collectif à l'occasion de l'événement Pitch ton projet Pro pour donner la scène aux jeunes et leur permettre de développer leur plein potentiel.