Madagascar: Basketball - Inter-lycées - Sainte Chantal et LMA en demi-finales

Le tournoi de basketball inter-lycées dénommé « All Step », organisé par la Ligue d'Analamanga, entre dans sa dernière ligne droite.

Les deux premiers matchs de quarts de finale joués, hier, au Gymnase Akamasoa à Andralanitra, ont vu la qualification du lycée privé Sainte Chantal de Soanierana et du Lycée moderne d'Ampefiloha (LMA). Les basketteurs de Sainte Chantal ont surclassé ceux de Jules Ferry sur le score de 70-32, tandis que les garçons du LMA ont battu les joueurs de Saint François Xavier Antanimena, sur le score de 80-64.

Hery Andriatsima, président de la Ligue régionale de basketball d'Analamanga, explique : « Le tournoi de basketball All Step est une réussite totale. Non seulement les lycées participants ont montré leur détermination à se surpasser, mais ils ont aussi suivi les consignes et l'organisation de la ligue organisatrice. Pour la deuxième édition, l'an prochain, nous promettons un tournoi plus ouvert et plus attractif. Que chaque lycée se prépare d'ores et déjà pour être fin prêt le jour J. »

Tsota en interlude

Le premier match de quarts de finale a mis aux prises les garçons de Sainte Chantal et ceux du lycée Jules Ferry de Faravohitra. La logique a été respectée car l'équipe favorite et prétendante au titre final s'est imposée sans aucune contestation. Dès le début du premier quart temps jusqu'à la pause, Sainte Chantal a mené par 18-2 puis 30-12.

%

La domination de Soanierana a continué de plus belle avec le score de 46-22 à la fin du troisième quart temps. Le quatrième quart temps a été un spectacle avec les deux dunks de Noa, le numéro 12 de Sainte Chantal, qui ont reçu l'ovation des spectateurs venus nombreux au gymnase d'Akamasoa. Le score final a été de 70-32 en faveur des joueurs de Soanierana.

Théophile Randrianoelisoa, coach de Lycée Sainte Chantal, rappelle « qu'il n'y a jamais de match facile. Par rapport à notre adversaire, nous avons été supérieurs sur tous les plans. Atteindre le dernier carré n'est pas mal, mais l'objectif principal est de remporter le tournoi. Nous avançons pas à pas et, pour la suite, nous verrons ».

Dans le deuxième quart de finale opposant LMA contre le Lycée privé Saint François Xavier d'Antanimena, les joueurs d'Ampefiloha, portés par Rino Randimbivelo, membre de l'équipe nationale Ankoay U18 durant l'Afrobasket de 2022, se sont imposés sur le score de 80-64. Avant le début du deuxième quart de finale, et en interlude, le chanteur Tsota a interprété devant le public jeune du lycée Akamasoa, en communion avec lui, la chanson « Mahazo Tsirony ».