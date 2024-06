Madagascar: Mobile Money - Airtel Africa s'associe à Network International

Une alliance de taille. Airtel Africa, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et d'argent mobile, présent dans quatorze pays d'Afrique dont Madagascar, a annoncé que Network International (Network), le principal facilitateur du commerce numérique au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), a été désigné comme son processeur de paiement.

« Cette collaboration devrait stimuler la fourniture continue par Airtel de services mobiles de pointe à travers le continent et au-delà. En s'associant à Network International, Airtel Africa sera bien équipée pour naviguer dans le paysage dynamique de la finance numérique, stimuler l'innovation et offrir une valeur inégalée à ses utilisateurs et parties prenantes », selon ses promoteurs. Les clients d'Airtel Madagascar peuvent en bénéficier.

L'expertise de Network International s'étend sur cinquante pays, dont quarante en Afrique, au service de plus de deux cents institutions financières et facilitant plus de 1,6 milliard de transactions. Sa connaissance approfondie du marché africain en fait un partenaire idéal pour Airtel Africa. Network International déploiera ses services dans les marchés clés d'Airtel Africa, couvrant les produits d'émission de cartes et fournissant un support technique.

Cela comprend une gamme complète de services tels que le traitement des transactions, l'hébergement et la gestion des cartes, la prévention de la fraude en ligne, le rapprochement et le règlement internes, et l'accès en ligne pour les utilisateurs d'Airtel. Cette solution offrira aux utilisateurs d'Airtel Africa la commodité et la facilité d'accès à une large gamme de services mobiles conventionnels et de nouveaux services de paiement numérique, le tout grâce à une expérience client fluide et améliorée.