Madagascar: Toliara - Reforestation de la forêt de mangroves d'Ambondrolava

Les actions en faveur de l'environnement se poursuivent. Filatex énergies et sa filiale ENELEC ont planté 7 000 pousses de mangroves pour regarnir la forêt d'Ambondrolava à Tuléar.

Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration entre la Direction Régionale du Développement Durable Atsimo-Andrefana, la population locale et le groupe Filatex. Les efforts de reboisement des équipes d'ENELEC se sont concentrés sur les espaces vides des forêts de mangroves d'Ambondrolava.

La population joue un rôle crucial dans ce projet, car elle est responsable de l'élevage des plants de mangroves, ainsi que de la surveillance de leur évolution après la plantation. Les forêts de mangroves jouent également un rôle vital pour la population étant donné qu'elles constituent une source de revenus grâce au tourisme écologique et surtout aux ressources halieutiques.

Tous les ans, le Groupe Filatex mène des campagnes de reboisement sur ses différents sites. Ces actions traduisent la volonté du groupe et de ses filiales de travailler activement pour un avenir plus propre et plus vert, en offrant aux prochaines générations un environnement durable et sain. Par ses actions concrètes, le Groupe s'engage à réduire son empreinte carbone, à promouvoir la biodiversité et la protection de l'environnement.