Madagascar: EU Beach Cleanup 2024 - Les habitants des six grandes villes de Madagascar mobilisés

Le 8 juin dernier, la délégation de l'Union européenne à Madagascar a organisé avec le département de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que l'association Diversity, une action de nettoyage de la plage, l'EU Beach Cleanup.

L'ambassadrice de l'Union européenne, les autorités locales, les directeurs régionaux, les hauts dignitaires de la région Atsinanana ont honoré l'événement... Plus de 3 000 participants exerçant divers métiers, notamment les marchands, les conducteurs de charrettes, et même des élèves ont répondu présent pour nettoyer la « plage Miami ». Le but est de sensibiliser la population à conserver l'environnement.

Les autres grandes villes ne sont pas en reste. À Antsiranana, pas moins de 400 personnes ont pris l'initiative de nettoyer la plage de Nosy-Lonjo ; à Antananarivo, 200 volontaires se sont donné rendez-vous à Amoron'Ikopa ; Serandaka Mahavatse II pour Toliara, les résidents de la capitale de Boeny ont choisi le village touristique de Mahajanga ; les Fianarois ont balayé les épluchures et les débris éparpillés au MDJ Ambatomena et à la Cité Université Andrainjato. D'après les informations recueillies, plus de 5 800 personnes se sont engagées, 33,59 tonnes de déchets ont été récupérées. Apparemment, les citoyens malgaches vivent dans la pollution.

Par ailleurs, EU Beach Cleanup n'est pas à son premier coup d'essai, la délégation de l'Union européenne à Madagascar, le gouvernement, et les associations ont toujours été main dans la main pour lutter contre la dégradation de l'environnement causée par toutes sortes de pollution. Cette louable initiative devrait conscientiser la population. Car, pour avoir un corps sain, il faut éviter tout phénomène extérieur qui peut être nuisible, dangereux pour la santé, ou désagréable.