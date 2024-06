Madagascar: Santé maternelle - La prise en charge des patients améliorée

Les mères et les enfants sont souvent exposés à d'énormes risques au moment de l'accouchement. Des initiatives ont été lancées la semaine dernière pour renforcer la prise en charge de ces groupes vulnérables.

Dans cette optique, le Complexe Mère-Enfant du Centre Hospitalier Universitaire Androva a été équipé de kits de naissance et de concentrateurs d'oxygène. Ces équipements sont destinés à soutenir les patientes, en particulier les femmes en attente d'accouchement et les mères avec leurs nouveaux-nés. Cette donation apporte une contribution significative à l'amélioration des soins de santé maternelle et infantile, en offrant des ressources essentielles pour assurer la sécurité et le bien-être des patients pendant cette période critique.

"Cette dotation devrait améliorer et faciliter la prise en charge des patients séjournant dans cet hôpital, avec une attention particulière portée aux mères et aux enfants", a souligné l'initiateur de l'événement. Le responsable de l'hôpital, représenté par le Dr Valéry Refeno, directeur adjoint technique du CHU Androva, a également mis en avant l'importance de cette initiative qui vise à apporter un soutien significatif aux mères et à leurs enfants.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du renouvellement d'un partenariat fructueux entre la société Star et le Centre Hospitalier Universitaire Androva. Elle témoigne de l'engagement mutuel à améliorer les soins de santé, en particulier pour les populations les plus vulnérables, en fournissant les ressources nécessaires pour garantir des services médicaux de qualité et une attention accrue à ceux qui en ont le plus besoin.