Madagascar: Andriamandresy ou l'ancêtre de la dynastie antesaka

Avec tout son clan, le jeune prince sakalava Repila est arrivé, il y a fort longtemps, au village de Tsiarepioky, à la suite d'un long voyage sur la vaste plaine opulente qui borde la rivière sakalava.

C'est dans la région de Mahabo, en pays Menabe. Passé à l'âge adulte, il change de nom et se fait appeler Ihazorango. Puis, convaincu de sa prochaine élévation au trône, il adopte le nom d'Andriamandresiarivo.

Cependant, il est trop rigide et hautain et le suffrage du peuple, à la mort du roi Andriamisara, démolit tous ses espoirs: la couronne est dévolue à son frère cadet, Andriandahifotsy. Déçu et furieux, Andriamandresy va vivre avec son oncle. Mais comme on dit, « chassez le naturel, il revient au galop » : il occupe de force la rizière de son oncle, le blesse mortellement quand celui-ci l'en chasse et doit quitter le pays de ses ancêtres, chassé cette fois par sa mère.

Andriamandresy, guerrier réputé et redouté, s'en va, mais il se fait accompagner d'hommes à majorité des combattants bien trempés, les Fanafolahy, et d'esclaves.

C'est ainsi que Théodore Raharijaona explique, dans une étude publiée en 1967, un exode sakalava qui donnera naissance, plus tard, à la dynastie des Antesaka issus des Sakalava.

Un soir, au cours de son exode vers le Sud-Est, Andriamandresy et sa suite arrivent près de Samborano dont les habitants s'occupent de remplacer leur défunt roi Ndremifidy. Il y envoie en éclaireur l'un de ses hommes qui discute alors avec le fils aîné du roi disparu, Ndrahoditra. Le cas de ce dernier est en tous points identiques à celui d'Andriamandresy puisqu'il est lui aussi supplanté par son cadet.

De colère, il décide d'accompagner Andriamandresy dans son voyage, passant par le village de Nosibe où Ndramilovoky règne sur les Tehamory, avant d'arriver à Vohibola où réside Ramarovahiny, roi des Andramaro.

À la vue d'Andriamandresy, avec au front une plaque d'argent, vêtu de soierie écarlate et d'un pagne de franges étincelantes sur les deux bouts qui descendent jusqu'au mollet, Ramarovahiny et ses sujets sont « partagés entre l'admiration et l'inquiétude ». Cependant, Andriamandresy ne lui cache pas qu'il est un roi déchu des Sakalava et qu'il cherche où se fixer.

Ramarovahiny met alors à sa disposition un vaste domaine en rapport avec son rang et il montre sa reconnaissance par des dons aux sujets qui le servent. En outre, afin de retenir « ce généreux visiteur dont les moindres faits et gestes les persuadent de sa noble provenance », il lui offre comme épouse sa fille unique, Ratsiavela, dont il est d'ailleurs fort épris.

Un jour celle-ci, enceinte, éprouve le grand désir de manger du riz « vatomandry », mais on n'en trouve que sur le territoire de Vorokotsy, habité par les Sahafero. Andriamandresy y dépêche un homme pour s'en procurer, mais le roi Rakaby accompagne son refus de propos cruels: « Si l'on ne compte que sur mon vatomandry, la femme n'aura que le temps d'avorter. »

Courroucé, Andriamandresy décide de châtier ce roi, et s'y prépare activement en faisant tailler des bambous à bout tranchant, confectionner des mortiers à l'expédition. « L'attaque fut déclenchée à minuit par un temps épais de ténèbres. Les bambous furent plantés devant chaque porte tandis que les mortiers étaient posés partout où passeront les habitants quand ils sortiront de chez eux. Au même moment, de nombreux guerriers encerclaient la résidence occupée par le roi Rakaby pour qu'il ne s'échappe pas. » Un coup de fusil donne le signal de l'assaut, en même temps que le feu est mis sur le toit des cases.

Réveillés en sursaut, les habitants sont mortellement blessés soit par les bambous tranchants, soit par chute due aux mortiers, d'autant plus violente qu'elle est décuplée par la précipitation. De Vorokotsy, il ne reste que des décombres et le roi Rakaby reçoit un coup fatal de sagaie.

Quelques mois plus tard, des émissaires sakalava viennent le chercher pour le ramener. Il sait que sa vie est en danger, mais il les suit confiant sa femme à ses beaux-parents et ses hommes. Elle lui donne un fils, Ratsietry qui ne le connaîtra jamais. Plus tard, celui-ci est marié à Isanatry, d'origine Zaranambola (Ihorombe) et à sa cousine Tokonolo. C'est la naissance de la dynastie antesaka Zarabehavana et Zaramanampy.