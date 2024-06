Madagascar: Festival Tsika Jiaby - La deuxième édition s'ouvre à tous les artistes intéressés

La deuxième édition du Festival Tsika Jiaby se tiendra le week-end de la Pentecôte 2025. Tous les artistes sont invités à soumettre leurs candidatures pour y participer.

Après le succès éclatant de la première édition, qui s'est tenue du 18 au 20 mai à Paris, le Festival Tsika Jiaby revient pour une deuxième édition prometteuse. La prochaine édition aura lieu durant le week-end de la Pentecôte en 2025, toujours à Paris. Ce rendez-vous annuel vise à réunir sur une même scène les plus grands artistes de Madagascar tout en offrant une plateforme aux talents émergents malgaches. Tous les artistes malgaches, quel que soit leur genre musical, sont invités à déposer leur candidature entre juillet et septembre pour y participer. Les postulants devront soumettre leur biographie et des extraits de leur musique via le site web du festival.

« Pour cette deuxième édition, nous donnons une chance à tous les artistes malgaches de participer. Tous les genres, toutes les catégories et tous les styles sont les bienvenus, qu'ils soient chanteurs, slameurs, peintres ou autres, du moment qu'ils sont malgaches.

Chaque province aura ses représentants, donc tout le monde est invité », explique Mamy Rakotoseheno, l'organisateur du festival et fondateur de Mams Event, lors de sa rencontre avec la presse au Solimotel Anosy. Un comité de jury, composé du directeur artistique, d'un coach vocal et de membres de Mams Event, évaluera les candidatures en se concentrant sur la personnalité de l'artiste, sa particularité, sa performance et surtout son potentiel.

%

Vitrine de notre culture

Tous les frais seront pris en charge par l'organisateur, bien que le nombre de participants soit limité. « Nous avons quelques contraintes en termes de nombre d'invités, mais nous les définirons ultérieurement », ajoute Rakotoseheno. La première édition du Festival Tsika Jiaby à Madagascar se tiendra après cette deuxième édition parisienne.

« Je suis fier de soutenir ce festival. Dès que j'ai entendu parler du concept, j'étais convaincu. Ce n'est pas facile, mais la première édition a été un grand succès et une immense fierté pour nous les Malgaches, puisque ce sont des Malgaches qui ont pu organiser un événement de cette envergure à l'international », exprime l'artiste Rossy.

Plus d'une trentaine d'artistes renommés et de talents locaux s'uniront pour mettre en lumière la diversité musicale malgache, combinant musique traditionnelle et rythmes contemporains. Au-delà de la musique, l'art culinaire et l'artisanat malgaches seront également mis à l'honneur lors de ce grand festival de musique malgache à l'international. « Nous envisageons d'étendre ce festival aux quatre coins du globe, et pas seulement en Europe. Nous souhaitons partager notre culture partout », conclut Mamy Rakotoseheno.