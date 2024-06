Cote d'Ivoire: Identification des commerçants - Le gouvernement institue une nouvelle carte de commerçant

Enfin les commerçants de Cote d'Ivoire auront leur carte professionnelle. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres du mercredi 12 Juin 2024.Selon le ministre ivoirien de la communication et porte-parole du gouvernement, il a été adopté un décret portant institution de la carte de commerçant pour l’identification des commerçants et entreprenants, ce, dans le cadre de la politique de formalisation et de la modernisation du secteur du commerce.

Selon le ministre de la Communication, ce décret vise à apporter des solutions durables, en synergie avec les autres mesures de l'Etat, à la problématique de la fraude fiscale, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme par une meilleure traçabilité des acteurs offrant des services financiers digitaux et de vente en ligne.

À cet effet, le décret crée une nouvelle carte de commerçant pour tous les opérateurs économiques ayant la qualité de commerçant ou d'entrepreneurs ainsi que pour les représentants légaux d’entreprises y compris les succursales exerçant sur le territoire national.

Il institue, en outre, une base de données dénommée fichier national des commerçants et entreprenants qui aura en charge l'enregistrement et la mémorisation des données d'identification de l'ensemble des commerçants et entreprenants.