Algérie: Intensifier les efforts et oeuvrer avec fermeté pour mettre en échec toute tentative de trafic de drogue

SIDI BEL ABBES — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a souligné, jeudi à Sidi Bel Abbes, la nécessité d'intensifier les efforts et d'oeuvrer avec fermeté pour mettre en échec toute tentative de trafic de drogue, afin de contrecarrer les campagnes visant la sécurité et la stabilité du pays en y introduisant des quantités considérables de ces substances nocives.

Lors de l'inauguration du siège de la Brigade mobile de la Police judiciaire et du siège de la Brigade polyvalente des Douanes, dans la daïra de Benbadis, dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, le ministre a relevé l'importance du "rôle effectif joué par les services des Douanes algériennes, en coordination avec les unités de l'Armée nationale populaire, de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales pour faire face à la guerre menée contre l'Algérie, en y introduisant des quantités considérables de toutes sortes de drogues et de psychotropes, ciblant la jeunesse, dans une tentative de porter atteinte à la stabilité du pays".

Il a, à ce titre mis l'accent sur la nécessité d'oeuvrer avec détermination et sans relâche en coordonnant les efforts, notamment au niveau des zones frontalières.

M. Merad a déclaré qu'"il existe des parties complices à l'intérieur du pays, qui oeuvrent avec des réseaux externes dans le trafic des stupéfiants et il est indispensable de leur faire face et renforcer les efforts pour contrecarrer les tentatives de trafic des drogues, tout en mettant en place des sanctions plus sévères et punir quiconque ose frapper la stabilité de l'Algérie".

Il a, en outre, souligné que "des puissances sont à l'origine de ces opérations visant le pays, ce qui nécessite de renforcer les opérations de surveillance du réseau routier au niveau du territoire de la wilaya pour faire face aux tentatives de trafic de drogue".

Le ministre poursuit sa visite dans la wilaya de Sidi Bel Abbes en inspectant et inaugurant plusieurs projets de développement, édifices publics et entreprises productives.

M. Merad tiendra une rencontre à la salle de conférences du siège de la wilaya avec les cadres, les élus et les acteurs de la société civile de la wilaya.