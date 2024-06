Afrique: Les déplacés, toujours plus nombreux dans le monde

Au moins 120 millions de personnes sont actuellement déplacées de force dans le monde, selon un nouveau rapport des Nations unies.

D'après le rapport publié par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le monde comptait à la fin avril, un nombre record de 120 millions de déplacés de force. Des déplacés qui ont fui la persécution, la violence ou des conflits.

Les guerres à Gaza, au Soudan, en Ukraine et en Birmanie ont fortement contribué à augmenter le cortège de gens forcés de fuir leur lieu de résidence depuis plus d'un an, selon le HCR.

À la fin de l'année dernière, 117,3 millions de personnes étaient déplacées. Aujourd'hui, elles sont 120 millions. C'est presque trois fois plus qu'en 2012.

Les lois de la guerre méprisées

Pour Filippo Grandi, Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés, "à moins d'un changement dans la géopolitique internationale, je vois malheureusement ce chiffre continuer à augmenter. Peut-être pas de manière significative si nous avons de la chance et que nous n'avons pas de nouveaux conflits. Mais même si les anciens conflits ne sont pas résolus, le nombre de réfugiés augmente."

Filippo Grandi déplore également "la manière dont les conflits sont menés", Selon lui, "la façon dont les conflits sont menés par les parties, presque partout, par presque toutes les parties, au mépris total des lois de la guerre, du droit humanitaire international, et souvent dans le but spécifique de terroriser les gens, de leur inspirer de la peur, est bien sûr un facteur qui contribue fortement à l'augmentation des déplacements, même dans le passé."

Neuf millions de déplacés soudanais

La guerre civile qui fait rage au Soudan depuis avril 2023 a entraîné le déplacement de plus de neuf millions de personnes supplémentaires, selon le HCR et de nombreuses personnes continuent de fuir vers le Tchad voisin, qui a accueilli quelque 600.000 Soudanais au cours des 14 derniers mois.

"Rien qu'au Tchad, des centaines de personnes arrivent chaque jour, pour vous donner un exemple. Au Sud-Soudan, où je serai pour la Journée mondiale du réfugié, de même, et dans d'autres pays. Je peux en dire plus sur le Soudan. Je tiens beaucoup à le citer en premier parce que je pense qu'il s'agit d'une crise qui ne fait généralement pas vraiment la une des journaux. C'est une crise très oubliée, bien qu'elle soit l'une des plus catastrophiques, non seulement en termes de déplacements, mais aussi en termes de faim, de violation des droits de l'homme", dit le patron du HCR.

En République démocratique du Congo des milliers de personnes supplémentaires ont également été déplacées l'année dernière à cause de violents combats.

Dans la bande de Gaza, l'ONU estime que 1,7 million de personnes - 75% de la population - ont été déplacées depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.

L'agence onusienne réfute par ailleurs, la perception selon laquelle, tous les réfugiés et autres migrants se dirigent vers des pays riches. La grande majorité des réfugiés sont accueillis dans des pays voisins du leur estime le HCR.