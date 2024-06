Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Juin 2024

Côte d’Ivoire : Bac 2024 - Réaménagement du calendrier des épreuves écrites suite à la fête de Tabaski

Le ministère de l'éducation nationale et de l'Alphabétisation a pris des mesures pour garantir le bon déroulement des épreuves écrites du baccalauréat pour la session 2024, suite à la célébration imminente de la Fête de Tabaski. Conformément au décret 2011-371 du 4 novembre 2011, qui déclare le lundi 17 juin 2024 comme jour férié en observance de cette fête religieuse, une réorganisation du calendrier des examens a été décidée. Initialement prévues pour débuter le lundi 17 juin et se conclure le vendredi 21 juin, les épreuves écrites du baccalauréat seront désormais reprogrammées du mardi 18 au samedi 22 juin 2024. Cette décision vise à accommoder la célébration de la Fête de Tabaski tout en assurant le déroulement ordonné des examens du baccalauréat, une étape cruciale pour de nombreux étudiants. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Cherté de la vie - Diomaye Faye fait une injonction à Ousmane Sonko

Le président Bassirou Diomaye Faye demande à son Premier ministre d'aller un peu plus vite sur le plan d'urgence annoncé contre la cherté de la vie. Chantier prioritaire pour le nouveau régime depuis sa prise de service, la cherté de la vie reste un os dans la gorge de Bassirou Diomaye Faye. Le gouvernement a annoncé un plan d'urgence pour soulager les populations, mais jusqu'à date, c'est le statuquo. En conseil des ministres ce mercredi, le chef de l'Etat a exigé une célérité dans la gestion de cette question. Le président de la République a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko « de procéder, dans les meilleurs délais, à l’annonce des décisions prises par le Gouvernement pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante ». (Source : Afrique sur 7)

Maroc : Can 2025 - Une nouvelle date envisagée pour la tenue de la compétition africaine

Après avoir démenti la rumeur de report en 2026 de la Coupe d'Afrique des nations, la Caf en pleine concertation, en a envisagée la tenue du tournoi en mi-décembre 2025 à mi-janvier 2026, a-t-on appris de AfrikFoot. Ce changement intervient pour éviter un conflit avec le nouveau format de la Ligue des champions de l'UEFA. La sixième journée de la phase de groupes de la C1 se terminera le 11 décembre et la septième débutera le 21 janvier, rendant la proposition de décaler la Can plus favorable pour les joueurs européens déjà engagés dans la compétition européenne. Cette reprogrammation vise à assurer la disponibilité des joueurs professionnels africains évoluant en Europe, qui auraient normalement été retenus par leurs clubs pour la Ligue des champions. La proposition sera soumise à l'approbation lors de la prochaine réunion du Comité exécutif. (Source : aniamey.com)

Niger : Exportation du pétrole brute - Le gouvernement a fermé les vannes vers le Bénin depuis le 6 juin (TV publique)

La brouille entre le Niger et le Bénin s’accentue : le régime militaire de Niamey a fermé depuis le 6 juin les vannes du pipeline qui achemine le pétrole du nord-est nigérien au port béninois de Sèmè-Kpodji, a annoncé jeudi la télévision publique nigérienne. Les relations entre les deux voisins, tendues depuis le coup d'Etat militaire qui a renversé en juillet 2023 le président nigérien élu Mohamed Bazoum, se sont nettement envenimées ces dernières semaines. Le principal point d’achoppement concerne le refus du Niger de rouvrir sa frontière. Des chaines, des cadenas et des scellés ont été posés sur toutes les vannes. (Source : aniamey.com)

Cameroun : Football - La Kadji sports académie (KSA) fait appel de la décision de la Fecafoot

La commission régionale d'homologation et de discipline de la Ligue du Littoral a sanctionné lourdement la Kadji Sport Academy et son président le 11 juin 2024 dernier. Le Club a été relégué en 5e division et son président Gilbert Kadji a écopé d'une suspendu de 5 ans de toute activité liée au football. Les avocats de la KSA s'insurge contre cette décision dans une déclaration d'appel contre la décision N001/FCF/LRCF/CRHD/2024 du 11 juin 2024 adressé à la commission de recours de la Fédération Camerounaise de Football. Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 14 juin 2024 à Douala, Gilbert Kadji a dénoncé une chasse aux sorcières et volonté de tuer un projet qui contribue grandement à la formation de jeunes footballeurs et la grandeur du football camerounais. (Source : Cameroun 24)

Rdc : Kasaï Central - Près de 700 jeunes encadrés en entrepreneuriat par un mouvement

Près de 700 (676) jeunes ont été encadrés depuis 2022 à Kananga, au Kasaï Central, dans le centre de la République démocratique du Congo, pour la promotion de l’entrepreneuriat, par une association sans but lucratif, a appris jeudi l’ACP de source associative.« L’ASBL Mouvement des jeunes pour l’entrepreneuriat stratégique (Mojest) a encadré à ce jour 676 jeunes parmi lesquels 306 jeunes filles vulnérables pour leur autonomisation et la stabilité sous-économique », a déclaré Filicia Mutshima, coordonnatrice provinciale de cette structure.« Le renforcement des capacités par la formation professionnelle, l’accompagnement financier des membres, la facilitation des marchés, l’incubation et le réseautage ont constitué à ce jour le domaine d’intervention », a-t-elle ajouté. (Source : Acp)

Madagascar : Élections- Les législatives confirment la présidentielle

L'Irmar pointe largement en tête dans les résultats provisoires des élections législatives. Ces résultats reflètent la confiance du peuple à la majorité comme lors de l'élection présidentielle de novembre dernier Domination et démonstration. Les résultats provisoires des élections législatives publiés par la Ceni confirment une victoire confortable de l'Irmar avec quatre-vingt-un sièges à la future Assemblée nationale. Les électeurs ont ainsi renouvelé leur confiance à la majorité, comme lors de la présidentielle. De quoi garantir une stabilité du régime. Malgré les contestations venant de l'opposition, la plateforme pro-pouvoir rafle la mise dans presque la moitié des districts. Ces résultats provisoires reflètent la confiance de la population à l'État, surtout envers le président de la République. L'union des poids lourds de l'opposition n'a donc pas eu raison des Orange qui ont su maintenir une mainmise, même partielle, sur la sphère politique. (Source : L’express de Madagascar)

Burkina Faso : Fraude - Saisie de 1040 tonnes de riz avarié au bureau des douanes de Dakola

Les services des douanes du bureau de Dakola près de la frontière avec le Ghana, au Centre-Sud du pays, ont présenté au Directeur général en visite dans leur office, une opération de saisie réussie le 11 mai 2024 par l’interception de vingt véhicules de riz impropre à la consommation. Cette importante saisie a été opérée grâce à un contrôle documentaire et un examen physique effectué sur les différents chargements de remorques de riz. (Source : Burkina 24)

Tunisie : Coopération régionale - Réouverture du poste frontalier avec la Libye

Les autorités tunisiennes et libyennes ont signé un accord de sécurité sur la réouverture de quatre voies d’accès au poste frontalier à partir du 20 juin, a appris jeudi l’Acp de l’Agence de presse officielle tunisienne. «Cet accord comprend la réouverture de quatre postes-frontières afin de faciliter la circulation des tunisiens et des libyens et la résolution des problèmes liés à certaine similitude des noms des ressortissants des deux pays», a rapporté la source. Les ministres de l’Intérieur de la Libye et de la Tunisie ont déclaré mercredi qu’ils avaient convenu de rouvrir partiellement le poste frontière de Ras Jdir jeudi matin, et de le rouvrir complètement le 20 juin, après plus de trois mois de fermeture. (Source : Acp)